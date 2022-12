Bowls opent tweede zaak in Brugge

Wat ruim 35 jaar geleden in het centrum van Kortrijk begon met het Chinees Restaurant The Great Wall van vader Siu Wing Sheung, kreeg een vervolg langs de Leieboorden met Bowls Asian Cuisine van zonen Kwan Juk en Kwan Hi. Nu is er een verder vervolg met Bowls aan het Walplein 13 in Brugge.

De broers Kwan Juk Siu (40) en Kwan Hi Siu (43) staan al een tijdje in de horeca. Al op jonge leeftijd voelde Kwan Juk zich aangetrokken tot voeding en dranken. Hij genoot vier jaar opleiding aan Hotelschool Spermalie Brugge en een specialisatiejaar aan de gerenommeerde Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Kwan Juk is gediplomeerd kok, sommelier, patissier en chocolatier. Hij genoot ook succesvol een opleiding hotelmanager aan de Erasmushogeschool Antwerpen. Kwan Hi woonde en werkte ruim tien jaar als vastgoedmakelaar en in keukens in Azië.

“Aziatische gerechten met Koreaanse, Japanse, Indonesische en Chinese accenten. Aziatische smaken gecombineerd met nieuwe ingrediënten in een Westerse presentatie. Ik heb een constante honger naar innovatie en ontwikkel regelmatig nieuwe gerechten. Ik exploreer ook voortdurend met nieuwe kooktechnieken. We hebben nog leuke dingen in ons hoofd”, verklapt Kwan Hi. Bowls Brugge zal net als in Kortrijk Aziatische fusiekeuken in typische streetfoodstijl serveren. “Het concept Bowls is geïnspireerd op wat wij die vele jaren van papa geleerd hebben in combinatie met Westerse technieken en nieuwe ingrediënten”, aldus de broers Siu.

Internationaal

“We zochten al een tijdje naar een tweede vestiging in Brugge of Gent, maar vonden toevallig dit pand dat te huur stond. Brugge bruist met cultuur en heeft een toffe sfeer: een beetje vakantiegevoel en gezelligheid tussen internationaal volk”, zegt Kwan Juk.

“Het pand heeft vooraan een grote deur die over heel de gevel open geplooid kan worden tijdens de warmere dagen, precies een overdekt terras. Binnen is er een vide met een hoog plafond, charmante houten balken en supergezellige zaaltjes.” Het pand bestaat uit twee gebouwen waarbij de ene kant helemaal in het rood werd geschilderd met tinten in turkoois, wat verwijst naar de keukentegeltjes in Kortrijk.

“Deze keer hebben we ook een paar stoelen geplaatst aan de bar voor mensen die gezellig iets dichter willen komen. Het moet ook een plaats van ontmoeting en gezelligheid worden. Het is wel geen open keuken.” Kwan Juk zal de zaak runnen in Brugge. “Indien nodig komt mijn broer helpen, maar we zoeken nog keukenpersoneel.” De zaak telt 70 plaatsen en gaat open op 17 december.

