Bovenverdieping Brasseie Rhodesgloed weer open na zware brand: “Enkel de vloer konden we houden, de rest was verwoest”

Vier maanden nadat een nachtelijke brand de bovenverdieping van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem vernielde zit de gekende Kachtemse horecazaak in het nieuw. Vrijdagavond werden alle aannemers uitgenodigd voor een drink, aanstaande maandag kunnen zaakvoerders Wim Degezelle en Hilde Donck hun gasten terug een plekje aanbieden in de brasserie. “De voorbije maanden bood de tent gelukkig een oplossing. Ondertussen verrichten de aannemers supergoed werk. Het is quasi onmogelijk dat dit op zo’n korte tijd gelukt is.”

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 juli verwoestte een zware brand de zolderverdieping van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. De schade was enorm. Zaakvoerders Hilde Donck en Wim Degezelle bleven ondanks die tegenslag niet bij de pakken zitten. “We konden onmiddellijk rekenen op aannemers die we kenden. We geloofden het eerst niet, maar het dak kon op enkele dagen tijd hersteld worden zodat het niet binnen regende.”

Tent in de tuin

Op 4 september startten de werken in de zaal zelf. “Enkel de vloer konden we houden. Voor de rest was alles kapot door de brand. Door het snelle tussenkomst van de verzekeringmaatschappij en de flexibiliteit bij de aannemers vlotten de werken goed. We zijn erg fier op iedereen die ons geholpen heeft. Het is ongelofelijk dat er zoveel op korte tijd verwezenlijkt is”, aldus Wim.

Ondertussen bleef Brasserie Rhodesgoed gewoon open. “Kort na de brand plaatsten we een grote tent in de tuin. Ondanks het kwakkelweer hadden heel wat klanten er een zomers gevoel. Die klanten bleven gelukkig ook komen. We kenden, ondanks de zware brand, een goede zomer.” Storm Ciaràn dreigde de voorbije dagen nog even roet in het eten te gooien. “We bleven gisteren een dag gesloten, maar de tentenbouwer kwam onmiddellijk ter plaatse om alles te beveiligen. Nu onze brasserie helemaal af is verdwijnt de tent binnenkort.”

Brandveiligheid

Hilde, Wim en hun team beleefden enkele erg pittige maanden, maar kijken nu terug hoopvol naar de toekomst. “Onze brasserie is nu eigenlijk nog mooier dan voordien. Er werd een lift geïnstalleerd zodat minder mobiele mensen ook gemakkelijker boven kunnen geraken. De zaak straalt een warmer gevoel uit.” Bij de herinrichting van de brasserie werd er ook rekening gehouden met de brandveiligheid. De brand deze zomer werd veroorzaakt door de batterij van een lampje. “We hebben nu gekozen voor lampjes met een laag zwaartepunt zodat de kans dat die omvallen kleiner is. De lampjes worden iedere avond ook opgeborgen in een brandveilige kast.”