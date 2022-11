Boury in Roeselare derde beste restaurant van België in Gault&Millau, De Overburen nieuw

De culinaire gids Gault&Millau heeft maandag de nieuwe editie voor België voorgesteld. Chef Tim Boury van het gelijknamige restaurant mocht een goeie fles opentrekken: een nieuwe score van 18,5 op 20 en daarmee het derde beste restaurant van België.

Voor het eerst sinds 2019 werden de awards opnieuw in real life uitgedeeld, want de afgelopen twee jaar ging de uitreiking in digitale vorm door. Voor deze jubileumeditie – de twintigste – kwamen honderden culinaire toppers samen in Brussel, waar de Gault&Millau Gids 2023 officieel werd voorgesteld. De show begon echter met een staande ovatie als eerbetoon aan overleden topkok Tom Van Lysebettens van het Gentse Cocon De Luxe. Daarna kon de uitreiking van de awards van start gaan.

Voor de 20ste verjaardag van de prestigieuze gids werden alle ‘Chefs van het jaar’ sinds 2002 nog eens in de bloemetjes gezet, onder wie Tim Boury van Boury in Roeselare (winnaar 2017) en Filip Claeys van De Jonckman in Brugge (winnaar 2015).

Natuurlijk gaat het bij Gault&Millau vooral over de scores in de gids. In totaal werden 1.380 restaurants beoordeeld, waaronder 125 nieuwe adressen. In onze provincie gaat het over 173 gekende eetgelegenheden en 13 nieuwkomers.

Punt erbij

Wat meteen opviel, was de bijzondere prestatie van Boury in Roeselare, dat eerder dit jaar een derde Michelinster binnenhaalde: Tim Boury verbeterde zijn score van vorig jaar met één punt en staat met 18,5 op 20 op een gedeelde derde plaats in de gids. Daarmee kan Boury officieus een van de beste restaurants van het land genoemd worden. In onze provincie stoot het hiermee Bartholomeus (Knokke-Heist) en De Jonkman (Brugge) van de troon, die met 18 op 20 nu de tweede plaats in West-Vlaanderen delen.

“Dat is natuurlijk immens tof, altijd leuk om vooruit te gaan, puntje per puntje”, reageerde Tim Boury. “We zijn twaalf jaar geleden in de gids gekomen met een 14, nu is dat al 18,5. Vandaag was het voor ons een echte verrassing, die spanning blijft altijd. Je haalt hier echt veel voldoening uit, zeker voor het team. Ik doe dit niet alleen, ook mijn vrouw, mijn broer en de hele equipe verdienen deze score, van onderhoudsmedewerkers tot souschefs. We zijn echt heel dankbaar. Gelukkig hebben we nog een grote gevel om dit extra plakkaat met onze score aan vast te hangen.”

Andere mooie scores

Ook heel wat andere restaurants uit Roeselare behaalden een mooie score. Met 14 op 20 vinden we Ma Passion in deze gerenommeerde lijst terug, net voor CRKL en Le Nord, die beide 13,5 kregen. Bij De Ooievaar staat een 13 achter de naam, met 12 punten vinden we ’d Hofstee, De Overburen (nieuw) en Reyhuys53.

Ook Côté Préféré uit Jabbeke (Ontdekking van het Jaar in Vlaanderen), Willem Hiele uit Oudenburg (Hoogste Nieuwkomer in Vlaanderen) en Onism uit Blankenberge (Prijs-Plezier van Vlaanderen) konden elk een award in ontvangst nemen. (CJ)