Bossenhove wordt ‘The House of 27’: “We hopen in juni te openen”

Isabelle Moerman en Kristel Vanhooren starten hopelijk begin juni met ‘House of 27’, op de hoek van de Winkelsestraat met het Burgemeester Vandemaeleplein, in de volksmond beter gekend als Bossenhove. “We willen er een restaurant, tearoom en bar-café uitbaten waar iedereen zijn gading zal vinden”, zeggen ze.

Vele jaren geleden was Bossenhove het restaurant en de feestzaal van Lendelede. Toen kwam er een fitness en café en in 2016 restaurant Momento, dat uitgebaat werd door een chef-kok die nog voor de rocksterren gekookt had. Maar Momento was ook geen lang leven beschoren. En nu is het tijd om opnieuw met iets nieuw uit te pakken op de prachtige locatie. Dat doen Isabelle en Kristel nu met ‘The House of 27’.

De dames vormen een koppel. Isabelle (51), een Lendeleedse, is van opleiding psychiatrisch verpleegkundige. “Ik werk in Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Valckeburg in de Kloosterstraat in Rumbeke en zal dat ook nog een tijdje blijven doen”, zegt ze.

Kristel (43) is afkomstig van Beernem maar woont nu bij haar partner Isabelle in Lendelede. “Ik werkte zo goed als mijn ganse beroepscarrière in de horeca”, zegt ze. “Onder andere in De Kameleon in Heule en laatst in Taverne Leiemeers in Kuurne, waar ik ook vennoot was.”

Hippe naam

Isabel en Kristel kozen voor een niet-traditionele naam voor hun horecazaak. ‘House of 27’! “Een naam die we baseerden op ‘Club 27’, de club van rockartiesten die op hun 27ste levensjaar stierven”, aldus Isabelle, die blijkbaar een ‘rock chick’ was en misschien nog is. “De artiesten die aanvankelijk bij dat clubje hoorden waren Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en Kurt Cobain. In de regel zijn de leden van de ‘Club van 27’ invloedrijke musici met een levensstijl, vaak gekenmerkt door overmatig drugs- en alcoholgebruik. De inrichting van de zaak zal op een of andere manier verwijzen naar die rockartiesten. Met bijvoorbeeld foto’s. Hoe we dat zullen doen willen we nog even geheim houden. En het is ook de bedoeling dat enkele gerechten en cocktails zullen verwijzen naar die overleden rocklegendes.”

Isabel en Kristel zullen eerst beginnen met de uitbating van het restaurant. “Met traditionele gerechten zoals tapas, croque monsieur, spaghetti, stoofvlees, steak, kip… En enkele hippe gerechten om ook jonge mensen naar ons restaurant te halen. Echte vleesliefhebbers zullen hier een côte à l’os met frietjes kunnen bestellen. In de namiddag is er van 14 tot 18 uur tearoom. Je zal hier ook gewoon eens kunnen binnen springen om een koffie of een biertje te drinken. In de zaal richten we voorlopig een kids corner in en plaatsen we een pingpongtafel. Aan de achterkant is er een terras van 110 vierkante meter met een houten vloer, olijfbomen en bloembakken. Op het terras aan de voorkant komt er ook een houten vloerbedekking.”

In de toekomst zal men in ‘The House of 27’ ook allerlei feestjes en recepties in de zaal kunnen organiseren. “We hopen dat de werken hier goed vooruitgaan zodat we in juni kunnen van start gaan. Maar ons vastpinnen op een bepaalde datum willen we niet”, besluiten Isabelle en Kristel. (Ivan Balliu)