BORA Coworking gooit deuren open voor vegan bar: “Opentrekken naar buitenwereld”

Bij BORA coworking werd onlangs een nieuw veganconcept gelanceerd onder de noemer ‘Plant Tribe’. Elke dinsdag en donderdag kan je er van 9 tot 15 uur terecht voor een toast avocado, een fruitige smoothie bowl of een glutenvrije pannenkoek. “Jawel, veganistisch is lekker, en neen, je hoeft achteraf niet meer naar de frituur”, aldus zaakvoerster Laurence Uvin (27) die enkele hardnekkige vooroordelen rond veganisme uit de wereld wil helpen.

Coworking space BORA opende twee jaar geleden de deuren langs de Blankenbergse Steenweg. De gedeelde werkruimtes versterken het community-gevoel en lenen zich uitstekend voor een rondje netwerking. “We wilden met BORA een tweede thuis creëren voor onze coworkers, een vertrouwde omgeving waar werk en ontspanning hand in hand gaan. Zo sporten we elke zondag samen in de tuin, er vinden boekvoorstellingen en workshops plaats… Maar evengoed worden er tips en tricks uitgewisseld op de werkvloer”, vertelt Laurence. Een aanpak die de productiviteit ten goede komt. “Zien werken, doet werken: ’s morgens worden er onder elkaar doelen gesteld. En zo gebeurt het ook geregeld dat werknemers elkaar vinden en een collaboratie aangaan”, klinkt het.

Onder het motto mens sana in corpore sano zette Laurence nu een nieuw veganconcept op onder de noemer ‘Plant Tribe’: elke dinsdag en donderdag kan je er van negen tot drie terecht. “Het idee voor Plant Tribe ontstond thuis bij mijn ouders”, aldus Laurence, die eerst experimenteerde voor familie en vrienden. “Toen ik zeven jaar geleden zelf vegan werd, was dat eerst een beetje zoeken: ik was nu ook weer niet zó dol op groenten en al helemaal geen keukenprinses”, glimlacht Laurence. Maar al snel merkte ze dat veganistisch eten toch een verrijking was. “En dus had ik het gevoel dat ik er iets mee moest doen. Want vegan mag dan ook bij ons wel in de lift zitten, er is nog altijd erg weinig aanbod in de regio. Toen ik destijds stage liep in Melbourne, zag ik daar een vegan bar op elke straathoek”, aldus Laurence. Plant Tribe staat voor 100 procent vegan. “En je mag ook zeggen dat de prijzen democratisch zijn: voor 12 euro kan je hier al lunchen. De gerechtjes zijn bovendien allemaal goed uitgekiend zodat je goed gegeten hebt. Het is een cliché dat vegan saai, te duur of niet erg vullend zou zijn”, aldus Laurence.

Sunday brunch

Plant Tribe biedt een breed scala aan vegan gerechten; van speltcroissants en chia-pudding over een toast humus, avocado of guacamole tot glutenvrije pannenkoeken en smoothie bowls. Of wat dacht je van een tofu scramble? “Met onze BORA-familie houden we gezamenlijke ontbijtvergaderingen en lunch events waarbij er volop genetwerkt wordt, maar we willen de vegan bar ook opentrekken naar de buitenwereld. Iedereen is hier welkom op dinsdag of donderdag van 9 tot 15 uur en ook op onze sunday brunch, het all-in vegan brunch buffet dat we hier één keer per maand organiseren. Op die manier hopen we die hardnekkige vooroordelen rond veganisme de wereld uit te helpen”, besluit Laurence.

BORA Coworking is gelegen in de Blankenbergse Steenweg 10, 8377 Zuienkerke.

Info: https://www.planttribe.be/reservations