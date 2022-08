Bodega Bossuwé, verborgen parel in beschermd monument: “Eerste zomer na valse start”

In het historisch hart van Kortrijk vind je achter het prachtige 19de eeuwse herenhuis te Groeningestraat 36 het restaurant Bodega Bossuwé. Stephanie Bossuwé (46), kleindochter van gekende friturist Maurice Bossuwé, en Mikaël Goudesone (55) namen vorig jaar de locatie over van John Deroo, uitbater van de bekende brasserie De Heeren van Groeninghe.

“Voor ons is het de eerste echte zomer, vorig jaar zien we als een valse start gezien de COVID-maatregelen. Nu zijn we klaar om er volledig in te vliegen. De komende jaren zal het hier alleen maar mooier worden. Een stuk van de privétuin wordt ingenomen door het park, de huidige berging maakt plaats voor een strakkere architectuur met zicht op het Begijnhof en dankzij de bouwplannen van Abby (n.v.d.r. het nieuw museum voor beeldende kunst) en het klooster krijgt het geheel een upgrade”, vertelt Stephanie.

Spaanse sfeer

Zoals de naam doet vermoeden, willen Mikaël en Stephanie een Spaanse sfeer creëren op het zomerterras. Op de binnenplaats plaatsten ze recent een prachtige unieke olijfboom en zelfs het keukenteam is Spaans. Op het terras is er plaats voor een vijftigtal mensen met doorgang van en naar het Begijnhofpark, wat van Bodega Bossuwé een leuke stop maakt tijdens een wandelroute door het stad.

Wijnkaart

“Met het warme weer zetten we ook in op non-alcoholische aperitieven. Zoals bijvoorbeeld onze verschillende tonics van Double Dutch, sangria 0% of mojito vruchtensap. Daarnaast hebben we ook een uitgebreide wijnkaart met klassiekers en te ontdekken hippe wereldwijnen aan betaalbare prijs”, zegt Stephanie.

De keuken is doorlopend open, je kan op elk moment van de dag je honger stillen of een tapas delen met vrienden of familie.

Bodega Bossuwé is dinsdagavond open van 18u tot 21u. Van woensdag tot zaterdag doorlopend open tussen 12u en 21u en op zondag tot 15u. Maandag is de zaak gesloten.