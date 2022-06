Bob Talpe haalt het van 8 andere kandidaten en blijft Bar Amorse uitbaten tot 2031

Na tien jaar leek het verhaal van Bob Talpe bij Bar Amorse geschreven. De stad zette in februari dit jaar een concessie open voor de zomerbar op Buda Beach, waar negen kandidaten zich op inschreven. Na maanden van onzekerheid kon Bob opgelucht ademhalen: hij haalde het op punten, en heeft Bar Amorse nu tot en met 30 april 2031 in concessie.

Bar Amorse werd tien jaar geleden de allereerste zomerbar van Kortrijk. De eerste ook in concessie, net zoals later onder meer Pand.A, Café Damast en Café ’t Plein een tijdelijke uitbating zijn. Het was in mei 2012 dat Bob op de lap grond, bekend als Buda Beach, in de zomer zijn bar begon. Na een testjaar haalde hij de concessie binnen. Het terrein was en is bezit van Waterwegen en Zeekanaal. Maar de stad heeft met die overheidsorganisatie een deal.

Enkele maanden geleden, op 10 februari, lanceerde de stad plots een oproep op sociale media: “We zoeken een nieuwe uitbater voor Bar Het Bastion (de officiële naam van Bar Amorse, red.) in het Budapark.” Een donderslag bij heldere hemel voor Bob Talpe, die op Facebook zijn klanten geruststelde: “Ja, we hadden ook een beetje verschoten, maar Bar Amorse is absoluut niet van plan om ermee te stoppen. Integendeel zelfs, we zijn nog maar begonnen.”

Talpe kon wel nog zeker verder doen tot in oktober 2022. Daarna zou het de beurt zijn aan de nieuwe uitbater. Bob Talpe diende daarop zijn dossier in en dong als een gewone kandidaat mee naar de concessie. Na de tweede ronde bleven er nog drie kandidaten over, onder wie Talpe. Enkele zenuwslopende maanden later kreeg hij op maandagavond 20 juni het goede nieuws. Hij haalde het nipt op punten van de andere kandidaten, en mocht ‘zijn’ Buda Beach verderzetten.

Zijn Facebook-bericht, om 19 uur maandagavond, sprak boekdelen. “Woohoow! Bar Amorse blijft! Vanaf 20 uur gratis pintjes, dank je voor de steun. Toch even laten bezinken!” Het regende meteen gelukwensen voor de dolgelukkige uitbater. Ook Brouwerij De Brabandere deelde in de vreugde, en zette gisterenavond nog twee vaten in de zomerbar aan de IJzerkaai.

Close call

Schepen van economie Wouter Allijns (Team Burgemeester) vond dat de kandidaten aan elkaar gewaagd waren. “Ze hebben er allemaal hun werk van gemaakt. Als er plaats was in Kortrijk zou ik aan zeven van de negen dossiers een concessie willen uitdelen.”

Allijns zat zelf niet in de jury. “We wilden niet aan favoritisme doen, daar er toch meerdere kandidaten uit Kortrijk kwamen. In de jury zat onder meer iemand van de Gebiedswerking, Team Gebouwen en een Kortrijkse horeca-uitbater. Wat de doorslag heeft gegeven? Goh, niets eigenlijk. Het was een close call, het scheelde maar één schamel puntje.”

“Dat Bobs Bar Amorse een laagdrempelig, mooi plekje was in Kortrijk en dat hij altijd een goede relatie heeft gehad met de buurt, speelde nu geen rol in de evaluatie. Bobs dossier stond als een huis. Dit heeft hem ook uitgedaagd op vernieuwend te zijn.”