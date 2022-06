Blankenberge krijgt er met Baraboire nieuwe hotspot bij

Hans Vanquathem legt momenteel de laatste hand aan Baraboire, een hippe nieuwe uitgaansgelegenheid aan de King Beach. Vanaf volgend weekend kan er gefeest worden tot in de vroege uurtjes, mét zicht op zee.

Hans Vanquathem (43) is naast ex-regisseur van de bloemencorso ook de man achter Creafoam, een speciaalzaak die het vooral van carnaval moet hebben. Nadat twee jaar op rij de stoet van de carnavalskalender werd geschrapt, ging hij op zoek naar een andere uitdaging. “Creafoam blijft voor alle duidelijkheid ook onverminderd doorgaan”, benadrukt hij, “maar aangezien de carnavalsgroepen het materiaal dat ze bij ons aankochten nog steeds niet konden gebruiken, ziet het er dus naar uit dat we met Creafoam nóg eens een minder seizoen tegemoet gaan. Vandaar dus mijn beslissing om er iets bij te nemen, iets wat perfect met Creafoam combineerbaar is zodat de twee zaken in de toekomst ook naast elkaar kunnen blijven bestaan.”

Horeca-ervaring had Hans al. “Reef Café, BOHO, Circosia… Ik heb al in verschillende Blankenbergse (nacht)zaken gewerkt. In mijn twintiger jaren is het zelfs even een ambitie van mij geweest om zelf een zaak op te starten, maar dan ben ik in het onderwijs gestapt en is Creafoam er gekomen. Nooit gedacht dat ik nu op mijn 43ste tóch nog een eigen zaak zou beginnen”, glimlacht Hans.

Baraboire zal tijdens de zomermaanden alle dagen open zijn, in de winterperiode enkel op vrijdag en zaterdag. Hans mikt er op een gemengd publiek. “Ik reken mezelf tot de oudere ‘jeugd’ die graag nog eens uitgaat”, knipoogt hij. “Maar ook jongeren zijn hier straks natuurlijk meer dan welkom. En, net óm een gemengd publiek aan te trekken, zullen we ook uitpakken met een verzorgde drankkaart met een assortiment cocktails en dergelijke meer. We willen niet alléén een nachtzaak zijn.”

Openingsavond

“De tijd dat mensen van heinde en verre naar onze badstad kwamen om te feesten, ligt allang achter ons. Er zijn simpelweg nog bitter weinig late uitgaansmogelijkheden in Blankenberge”, aldus nog Hans. Het grote buitenterras zal buiten de twee zomermaanden ook door hem worden uitgebaat. “Ik huur het pand, dat al enkele jaren leegstond, aan de concessionaris van de King Beach die het terras in juli en augustus zelf uitbaat. De concessie voor de King Beach werd dit jaar opnieuw met vier jaar verlengd, trouwens. Voorlopig zitten we hier dus al zeker tot ’26 goed, en er gaan binnen het stadsbestuur ook stemmen op om hier het toekomstig nachtleven te concentreren. Baraboire kan in dat opzicht dienen als experiment”, lacht Hans.

Zelf heeft hij er alvast veel zin in. “Volgende week vrijdag, onze openingsavond, komt DJ MIX-AM alvast draaien. De hele zomer lang wil ik hier lokaal dj-talent een kans geven, het pand werd uitstekend geïsoleerd dus in extremis kunnen we tot zes uur ’s ochtends doorgaan. Niemand zal er hier last van hebben”, besluit Hans, die nog op zoek is naar vast personeel, extra’s, flexi’s en jobstudenten. Hij is te bereiken op het nummer 0497 53 02 66.