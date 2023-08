Bjorn en Kelly serveren ook street food in ’t Kemmels Frietje

Vanaf het begin van deze zomervakantie zijn Bjorn Clevers (44), Kelly De Nolf (42) en de kinderen Alessia (15) en Loris (17) de nieuwe uitbaters van ’t Kemmels Frietje in de Reningelststraat in Kemmel. Het gezin is afkomstig van Roeselare en wil met street food een eigen accent geven aan de frituur. “Maar we blijven de klassieke snacks als frikandel zeker serveren, met natuurlijk ook dat bakje friet.”

Bjorn is zelfstandige in de autosector, Kelly is actief in een adviesbureau. “We dachten al langer na over een job in de horeca en hadden het idee om een tapasbar te openen. Uiteindelijk kozen we voor deze frituur waar we het concept van tapas kunnen toepassen.” Nieuw in de Kemmelse frituur worden gekruide vleesgerechten onder de naam van pulled pork of pulled chicken. “Het varkensvlees of de kip wordt gedurende een langere tijd bij een lage temperatuur gerookt. Omdat de spiervezels als het vlees gaar is gemakkelijk uit elkaar kunnen worden getrokken wordt het ‘pulled ‘ genoemd. Voeg daar de ideale kruidenmengeling aan toe en het gerecht kan zo op tafel.” (MDN)

’t Kemmels Frietje is op maandag gesloten, dinsdag en woensdag open vanaf 17.30 uur, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11.30 uur.