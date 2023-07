Bjorn en Jorijn uit Bovekerke doen mee met de wedstrijd ‘Chairman’s Spice Lab’: “Eigen rum proeven in zomerbar”

Bjorn Dewulf (33) en zijn echtgenote Jorijn Vandenweghe (34) uit Bovekerke hebben hun hart en ziel verknocht aan rockmuziek, cocktails en alles wat met sterke drank te maken heeft. Uit die gemeenschappelijke liefde is begin 2020 ‘Rocktailz’ geboren, een meer dan geslaagde combinatie, want tijdens het weekend schudden ze cocktails uit hun mouw en tovert hij zijn garage om tot zomercocktailbar, met op de achtergrond een portie stevige rockmuziek.

“Alles is begonnen met whisky”, steekt Jorijn van wal. “Mijn vader was een fervent whiskydrinker en zo leerde en kreeg Bjorn ook de smaak van whisky te pakken. Zijn collectie die als hobby begon, nam plots serieuze vormen aan en kostte een pak centen. Toen ik Bjorn daarmee confronteerde, gooide hij het roer om en zijn we schoorvoetend begonnen met cocktails samen te stellen en kregen we langzamerhand van vrienden en buren de vraag of we voor hen voor een feestje of familiebijeenkomst geen cocktail konden maken. En daar zagen wij wel brood in en zo kost zijn hobby nu niet alleen geld, het brengt ook op.”

Wedstrijd

Dit jaar doen ze voor het eerst mee met de wedstrijd ‘Chairman’s Spice Lab’. Daarin moeten ze hun eigen spiced rum ontwerpen. “Om deel te nemen moesten we een eigen kruidenmengeling voorstellen, die we zouden combineren met de Chairman’s Reserve Rum”, vertellen Jorijn en Bjorn enthousiast. “Op basis van die inzendingen, werden er vier mensen geselecteerd uit België die mogen deelnemen aan de tweede internationale ronde. Daar zijn zowel Jorijn als ikzelf bij.”

Vier kruiden

“Nu begint de tweede ronde, waarbij we ook effectief die rum moeten maken. We kregen een pakketje met de basisrum en vier vaste kruiden waarmee ze hun spiced rum maken. Met die vier kruiden en vier ingrediënten die we daar zelf aan toevoegen, moeten we een zo unieke en lekker mogelijke spiced rum maken”, vervolgt het sympathieke koppel. “Daarnaast moeten we ook zoveel mogelijk reclame maken op sociale media met foto’s, filmpjes, gastshifts bij bars, enz. Hierbij strijden we tegen Amerika, Duitsland, Griekenland, Santa Lucia, Italië, Frankrijk en Denemarken.”

“De hoofdprijs is de rum zelf helpen maken in Santa Lucia en dan een promotour geven op enkele van de grootste beurzen over cocktails en sterke dranken”, vertellen Jorijn en Bjorn trots. “Binnenkort zal je dus ook onze twee rums kunnen proeven op onze zomerbar, samen met een cocktail die we ermee maken.” Bjorn zijn unieke ingrediënt is een speciaal soort citroen die Boeddha’s Hand heet. Vandaar koos hij ook de naam ‘Invisible Touch’ van Genesis voor de bijbehorende cocktail. Jorijn onthult haar ingrediënten nog niet, maar noemt haar cocktail alvast ‘Meds’ naar het liedje van Placebo.

Pop-upzomerbar

Ook dit jaar pakken ze uit met een pop-upzomerbar en doen dat vooral om wat leven in de brouwerij te brengen in het prachtige, pittoreske dorpje Bovekerke, waar je mooie wandel- en fietstochten kunt maken en nadien even kunt verpozen in hun zomerbar, gelegen op de hoek van de Bovekerke- en Vladslostraat.

De pop-upzomerbar opent zijn deuren van zaterdag 1 juli tot en met zondag 20 augustus en dit telkens op vrijdag vanaf 16 uur, op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 10 uur. (EV)

Meer info opwww.rocktailz.be – via rocktailzbelgium@hotmail.com of telefonisch op 0473 47 36 51.