Bjorn Baron is nu consultant voor sterkedrank, wijn en bier

Na heel wat jaren in de Boezingse horeca te hebben gewerkt, is Bjorn Baron sinds begin dit jaar zelfstandig consultant voor bier, wijn en sterkedrank. Hij borrelt van de plannen en heeft al enkele projecten lopen.

Bjorn Baron (35) groeide op in Boezinge. Zijn ouders baatten destijds café ‘t Katspel uit. Hij verhuisde even naar Dikkebus, maar woont nu weer in Boezinge, in de Langemarkseweg, met zijn vrouw Elena Sakharna (32) en hun dochtertje Éleonore (6).

Bjorn studeerde destijds af aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. “Daarna volgde ik nog een opleiding tot sommelier aan het EVW, het Eigentijds Vlaams Wijninstituut. Later verdiepte ik me in de zythologie en leerde ik veel bij door mee te doen aan wedstrijden en competities. Ik werkte als sommelier bij ‘t Convent, was even aan de slag bij Pacific Eiland in Ieper, en de laatste tien jaar was ik zaalverantwoordelijke in ‘t Molenhof in Oostvleteren”, schetst hij zijn loopbaan.

Rode draad

Maar nu was het dus tijd voor iets nieuws. Bjorn richtte SWB Projects op. SWB staat voor Spirits, Wines en Beers.

“Mijn zaak omvat verschillende takken, en die dranken vormen daarin de rode draad – ‘spirits’ zijn sterke dranken, maar dat is een heel ruim begrip. Er lopen al enkele projecten, waaronder de ontwikkeling van vooraf gemixte cocktails, een samenwerking met een bekende chef die we in maart willen lanceren. Verder ben ik zelfstandig verdeler en hoop ik samen te werken met lokale brouwers, wijnboeren en distilleerderijen of blenders. Voor mij zijn die speciale en minder bekende producten interessant om me te onderscheiden.”

“Maar het gaat nog veel verder. Ik heb ook een portefeuille overgenomen van een collega die bier, wijn en spirits verkoopt aan voornamelijk horecazaken in Ieper, Poperinge en Heuvelland. Daarnaast doe ik consultancy voor opmaak van wijn- en bierkaarten.”

Proeverijen

“Er is ook een luik tastings – proeverijen – op locatie. Zowel particulieren als bedrijven en verenigingen kunnen telkens vanaf acht personen bij mij terecht voor degustaties. Uiteraard heeft iedereen andere wensen, en daarom start ik altijd met een persoonlijk gesprek, zodat ik goed kan inschatten wat de klant precies wil. Het startpunt is acht degustaties, voor 25 euro per persoon. Ik bied kaas- en/of charcuterieschotels aan, die ik combineer met daarbij passende spirits, wijnen of bieren.”

“Verder organiseer ik evenementen en doe ik projectontwikkeling voor de toeristische sector. We zijn bijvoorbeeld bezig met een project rond de kustbrouwerijen. Voor al die zaken kan ik rekenen op de hulp van mijn vrouw, die door de jaren heen ook veel ervaring in de horecasector heeft opgebouwd.”

Bjorn blikt met veel fierheid terug op zijn verhaal bij ‘t Molenhof en heeft nog vaak contact met de vaste klanten. “Het pure horecaverhaal was eindig voor mij – ook de covidperiode heeft daarin een rol gespeeld. Maar ik kom er nog maandelijks. Dan organiseer ik er met de vzw Beer Pilgrims een biervoorstelling.” (API)

Info: www.swbprojects.com 0478 38 07 31 info@swbprojects.com