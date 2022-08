Bjarne is Beste Hotelschoolleerling

Voor Bjarne Vancraesbeeck was het een verrassing en een opsteker dat hij als afgestudeerde leerling van de hotelschool van Go! Atheneum Calmeyn door Horeca Vlaanderen werd beloond met de prijs voor Beste Hotelschoolleerling.

Volgens de schooldirectie heeft Bjarne die prijs meer dan terecht verdiend. “Als motivatie hadden wij opgegeven dat Bjarne enorm is geëvolueerd, als het ware van kabouter naar reus in de hotelopleiding”, zegt schooldirecteur Ine Lievens. “Hij steekt met kop en schouders boven zijn jaargenoten uit. Zijn geïntegreerde proef was meteen goed. En zo’n eindwerk is toch een gigantische opdracht. Alle eindejaars moeten een feest in elkaar steken met alles erop en eraan, van de hapjes tot de dranken, ze moeten een volledig menu samenstellen. Maar ze moeten ook een exacte kostenberekening maken van de huur van de locatie, het bestek, het aantal medewerkers dat nodig is om te koken en te bedienen… Op zijn stageplek in Plopsa De Panne wilden ze Bjarne meteen in dienst nemen en zagen ze een groeipotentieel voor zijn carrière.”

Marc Vanzeebroeck, voorzitter van Horeca De Panne, overhandigde de prijs aan Bjarne. Bjarne mocht felicitaties voor zijn prestatie in ontvangst nemen en werd ook uitgenodigd voor een culinaire inspiratiedag in Brugge. Als kers op de taart kreeg hij nog een prijs van de leraren. Leerkracht Kenny Carton overhandigde de prijs, gecamoufleerd in een pizzadoos: een professionele messenset. Bjarne Vancraesbeeck volgde de hele opleiding Restaurant-Keuken en bekroonde die met een 7de specialisatiejaar eventmanager-traiteur (officieel banketaannemer-traiteur). “Wij zijn er trots op dat we leerlingen kansen zien grijpen en hun schoolcarrière mooi zien afronden”, besluit directeur Lievens. “Met zo’n onderscheiding zetten we Bjarne graag nog eens extra in de verf!”