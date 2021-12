Bistro Nils in Koksijde stijgt in Gault&Millau Gids 2022

Nils Van Dievoet (35) en zijn vrouw Sofie Demuynck (33) van Bistro Nils in Koksijde kiezen steevast voor topkwaliteit in hun gastronomische Bistro Nils. Dat vertaalde zich in een stijging naar 13,5/20 punten in de Gault&Millau Gids 2022.

Toen het jonge stel in 2017 het roer overnam van Sofies ouders die in 1986 Hotel – Restaurant Carnac uit de grond hadden gestampt, hielden ze wel vast aan hetzelfde concept, maar verbouwden ze het restaurant tot een frisse, moderne zaak en de menukaart onderging hetzelfde lot.

Sofie en Nils leerden elkaar kennen aan Hotelschool Spermalie waar ze hun culinaire passie deelden, maar het klikte ook op amoureus vlak. In Bistro Nils vullen ze elkaar perfect aan: Nils zwaait de scepter in de keuken en Sofie is de galante gastvrouw.

Menu’s afgestemd op seizoenen

“We zijn nu vijf jaar bezig, en de positieve commentaar die we de eerste keer in de Gault&Millau Gids kregen was zeker een opsteker”, zeggen Nils en Sofie. “Door corona zijn we bijna een heel jaar gesloten geweest, en daardoor hebben we ons moeten aanpassen. We runnen de zaak nu met ons tweetjes en hebben de couverts teruggeschroefd. We werken enkel nog met een vast menu volgens marktaanbod.”

“Op kwalitatief vlak sluiten we geen compromissen. We maken alles zelf, van de hapjes, tot het brood met zelfgemaakte desem, de fonds, alle basissen…” Nils verandert om de vier à vijf weken het menu, dat altijd is afgestemd op de seizoenen. “Nu serveren we wild en platte vissen, en ik werk vooral met lokale producten”, zegt Nils.

Vis uit de Noordzee

“Ik werk graag met de fantastische vis uit onze Noordzee! Je moet elk product ook met respect behandelen. Mijn stijl zou ik omschrijven als Vlaamse en Franse klassiekers waarbij het product altijd centraal staat, maar uitgewerkt met een hedendaagse twist. Ik probeer de gasten te verrassen door soms onverwachte smaken te combineren, zoals sint-jakobsvruchten met een Thaise curry.”

“We merken dat we een vast en trouw publiek hebben opgebouwd, zowel van locals als tweedeverblijvers”, vult Sofie aan. “Dat sterkt ons in de overtuiging om in de toekomst verder te doen zoals we bezig zijn, maar dan altijd net iets beter!”

Nog zeven resto’s

Naast Nils zijn er nog zeven restaurants op het Koksijdse grondgebied vermeld in de gids. Het gaat om Mondieu (14,5 op 20), Carcasse (13,5), Julia (13,5), Oh-restaurant (13,5), Sea Horse (13), De Huifkar (12) en Het Keukenhof (12).

Bistro Nils, Koninklijke Baan 62, Koksijde; www.carnac-nils.be/nl; info@carnac-nils.be; 058 51 27 63; open woensdag tot en met zaterdag.