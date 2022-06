Bistro Mathis is ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’

Bistro Mathis aan de Kortrijksesteenweg 178 mag zich de Harelbeekse ambassadeur noemen van de ‘Ik koop lokaal’-campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw. “Het is een hele eer”, zegt zaakvoerder Kenneth Goudeseune.

Voor de vierde keer ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw, kortweg OC West, op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse steden en gemeenten werd een lokale winkelier/zaakvoerder verkozen tot ambassadeur. In Harelbeke werd dat Bistro Mathis met zaakvoerder/vennoot Kenneth Goudeseune aan het roer.

Kenneth (34) genoot een opleiding aan Rhizo Hotelschool Kortrijk, toen nog Sint Niklaasinstituut Kortrijk. “Ik koop al lang bij plaatselijke handelaars en winkeliers: mijn vlees koop ik in een slagerij in Stasegem, wijn in Kortrijk, mijn groenten en fruit koop ik in Avelgem waar ik woon, en de broodjes, taarten of gebakjes voor een feestje of borreluurtje koop ik bij de bakkers in de buurt”, duidt Kenneth, die opgetogen is. “Het is een hele eer.”

Uithangbord

Met de communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ wordt de rol van de lokale winkelier in onze steden en gemeenten onderstreept. “Winkelen bij de lokale handelaar biedt heel wat voordelen: snellere en betere service, persoonlijke contact, jobcreatie, investeren in de Belgische economie en de plaatselijke gemeenschap”, zegt Jean de Bethune, voorzitter OC West.

“Dit voorjaar konden lokale handelaars zich aanmelden om het uithangbord van deze campagne te worden. Zowat 300 winkeliers dienden hun kandidatuur in en hebben de afgelopen weken promotie gevoerd om hun klanten te overtuigen op hen te stemmen.” Bistro Mathus behaalde 554 stemmen. “Het is het werk van ons team met zaalpersoneel Sylvie en Ilse op kop die via sociale media werkten (lacht) en met souschef Thibeau.” Meer dan 30.000 mensen stemden en 57 ‘Ik koop lokaal’-ambassadeurs werden tijdens de finale gehuldigd in het Huis van de Voeding in Roeselare. Atelier P. uit Torhout kroonde zich tot Provinciaal Ambassadeur van de campagne.