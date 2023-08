Bistro Krugerhof opent de deuren in Bredene

Langs de Danckaertstraat in Bredene is bistro Krugerhof na drie jaar opnieuw opengegaan. Uitbaters zijn Marleen Boone en Rudy Vanlysebettens, die met het Krugerhof niet aan hun proefstuk toe zijn.

“We zijn eigenlijk afkomstig van het Gentse, waar we eerder in de horeca actief waren”, opent Marleen. Marleen en Rudy wonen nog maar sinds half maart in Bredene. “We kwamen hier vroeger wel vaker op vakantie of op weekend. Sinds kort hebben we hier een appartement in de buurt”

“Jaren hebben we een feestzaal en café uitgebaat in het Gentse. Maar het huurpand werd afgekeurd door de brandweer en bovendien liep onze huur daar af. Ik heb daarop een tijdje in loondienst gewerkt, maar ik kwam er snel achter dat dat mijn ding niet was. Eenmaal cafébazin, altijd cafébazin zeker?”, lacht Marleen.

Het Krugerhof, vroeger een stamcafé voor menig buurtbewoner, bleek een opportuniteit en sinds koort staan Marleen en Rudy zo weer achter de toog. “We hebben het Krugerhof omgevormd tot een bistro en taverne, waar je tijdens de zomer alle dagen, behalve op woensdag, terecht kunt. In de winter zullen we sluiten op dinsdag en woensdag.”

Dagschotel of burger

Het Krugerhof is zeker tijdens de zomer een leuke afstapping voor wie een fietstocht of wandeling maakt in de wijk, die pal op de grens met De Haan ligt. “Er zijn hier ook heel wat vakantiehuisjes, dus krijgen we ook wel wat toeristen over de vloer.”

In bistro Krugerhof kun je terecht voor een dagschotel. “Of voor onze specialiteit, de Krugerburger”, besluit Marleen. (MM)

Meer info vind je op www.krugerhof.be of via 0470 01 93 85.