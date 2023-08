Bistro Hof van Confucius biedt Aziatische gerechten: “We gebruiken familierecepten die zestig jaar oud zijn”

In het gewezen pand van restaurant Oud Walle in Kortrijk baat Peter Chan (42) sinds kort Bistro Hof van Confucius uit. “We kiezen voor een fusie van Aziatische gerechten. We gebruiken nog familierecepten die zestig jaar oud zijn.”

Sinds enkele weken vind je op het uiteinde van de straat Walle Bistro Hof van Confucius. Het takeaway, delivery en dine-in restaurant brengt met Chinese, Koreaanse en Japanse gerechten een mix van de Aziatische keuken. Peter baat al de sushibar Hattori Hanzo uit in Blankenberge. Op aanraden van een vriend startte hij een tweede horecazaak in Kortrijk.

“We zitten al drie generaties in de sector. Mijn opa startte zijn restaurant in Amsterdam. Toen mijn vader acht jaar was, kwam hij met mijn oma over van Hongkong naar Nederland. Later had hij een zaak in Sint-Niklaas waar ik een tijdje werkte en veel heb bijgeleerd. De Kantonese keuken is gebalanceerd in smaken. Het is zelden te zoet, te pikant of overkruid. Daarnaast ontdekte ik nieuwe gerechten door onze Koreaanse en Japanse vrienden”, vertelt Peter.

“Mensen zijn fan van de familiale en huiselijke sfeer”

“In Bistro Hof van Confucius gebruiken we enkele recepten die zestig jaar oud zijn waaronder onze babi pangang saus en vijfkruidensaus voor de teppanyaki. Daarnaast kijk ik actief uit naar nieuwe trends. Zo serveren we ook de populaire Japanse Udonnoedels en Koreaanse bowls met rijst. Er staat ook sushi op de kaart en enkele vegetarische opties die we later nog willen uitbreiden.”

Het menu Confucius kost 45 euro en bestaat uit een aperitief, pikante soep, een voorgerecht en als hoofdgerecht tepanyaki met keuze uit kip, rundvlees, scampi, eend of lamskoteletjes, geserveerd met gebakken rijst, bami of frietjes. Het menu wordt afgesloten met een keuze tussen Irish coffee of sake. Huiswijn en frisdrank krijg je tijdens het eten à volonté. “We hebben al goede weken achter de rug. Mensen zijn fan van de familiale en huiselijke sfeer.”