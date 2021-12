Bistro Décasteur in Ooigem wordt Bistro Miel

Drie jaar geleden openden Eddy Declerck (61) en Maddy Vervelghe (60) uit Ooigem Bistro Décasteur. Nu gaan ze met pensioen. Op 10 januari startten Tim De Zutter (41) en Kathy Deceuninck (31) op dezelfde plaats met een nieuwe zaak: Bistro Miel.

Eddy en Maddy waren al 17 jaar de uitbaters van binnenspeeltuin De Toverfluit in Deerlijk. Na al die jaren willen ze het iets kalmer aan doen, maar konden ze de horeca niet loslaten. “Daarom openden we Bistro Décasteur in het huis van Eddy’s tante. We gingen dat een aantal jaar doen tot aan ons pensioen. Nu is het zover en laten we met plezier onze zaak over aan Tim en Kathy”, vertelt Maddy.

Zelfde passie

Tim en Kathy wonen in Wielsbeke en werken al 12 jaar samen in de horeca. Toen ze hoorden dat Eddy en Maddy hun zaak vaarwel zouden zeggen, zagen zij een unieke kans. “De zaak is heel dicht bij onze woonplaats en het interieur is helemaal af. Wij konden deze kans niet laten liggen. We willen de zaak verderzetten met dezelfde passie waarmee Eddy en Maddy hun klanten ontvingen”, verklaart Kathy. De formule wensen Tim en Kathy wel een beetje te vernieuwen. Eddy en Maddy hielden zich vaak bij dagschotels. De nieuwe eigenaars zien het wat ruimer. “In de week richten we ons op bedrijven, maar in het weekend kiezen we voor gezellig tafelen met familie en vrienden. Daarom bieden we dan ook een menu aan.”

Nieuwe naam

De zaak krijgt wel een nieuwe naam. Bistro Décasteur wordt Bistro Miel. “Die naam verwijst naar onze zoontjes Milan en Emiel. In bijberoep maken we trouwens al drie jaar tapasplanken en dessertborden onder de naam Sweet Miel, dus moesten we er niet lang over nadenken”, besluit Kathy. Eddy en Maddy houden Décasteur nog open tot en met 12 december. Op 10 januari opent Bistro Miel zijn deuren. Reserveren kan op 0496/08.55.79. Cadeaubonnen voor Bistro Décasteur kunnen ook in Bistro Miel gebruikt worden. (NVR)