Bistro De Stadsschaal in Poperinge heeft nieuwe uitbaters: “Iedereen moet deze gezellige plek opnieuw ontdekken”

Andy Decrock (49) en Nathalie Smagghe (50) zijn de nieuwe uitbaters van Bistro De Stadsschaal, de horecazaak op de site van het Hopmuseum in de Gasthuisstraat 71 in Poperinge. “Een museum, en dan zeker het Hopmuseum kan het immers niet stellen zonder cafetaria”, klinkt het bij het koppel.

“Wij zijn beiden echte Poperingenaars, en wonen in de Krombekestraat, zegt Nathalie. “We hebben de jongste weken enorm gezwoegd om het hele interieur te schilderen, nieuwe sfeerverlichting en compleet nieuw meubilair te plaatsen en dergelijke meer. We namen de gordijnen weg, zodat men van op de straat naar binnen kan kijken en omgekeerd. Het grote muurschilderij links met hoppelandschap van Hugo Marchand wordt vervangen door een fotomuur met allerlei zaken rond de hop, die verwijzen naar het Hopmuseum. Hiervoor kunnen we rekenen op de steun van gewezen stadsarchivaris Willy Tillie, kunstenaar Luc Ameel en de stad Poperinge. De technische dienst van de stad zorgde voor een nieuwe keuken.”

Redder

Andy Decrock is zeker geen onbekende in Poperinge. “In het Poperingse VTI behaalde ik mijn diploma A2 Elektronica, en daarna volgde ik de opleiding tot badmeester. Gedurende 15 jaar was ik redder in het zwem- en recreatie bad De Kouter in Poperinge. Ik was ook actief als voetballer bij de twee Poperingse ploegen: KFC en Bleu Star. Sinds acht jaar ben ik uitbater van twee horecazaken in de Fochlaan in Ieper: De Corner en La Broche, gespecialiseerd in kip aan het spit”, vertelt Andy.

“Ik keek er al lang naar uit om ook in mijn eigen stad een horecazaak uit te baten. Nadat ik vernam dat de overeenkomst van het stadsbestuur met brouwerij De Plukker om een stadsbrouwerij en cafetaria uit te baten op de site van het Hopmuseum was afgesprongen, waagde ik mijn kans. Ik diende een aanbestedingsdossier in bij de stad, met onze visie. Onze voorwaarde was wel dat er een bistrokeuken bij kwam. En we bereikten dus een akkoord voor een onbepaalde duur”, aldus nog Andy.

Streekbieren

“In de toog schenken we vooral streekbieren: Hommelbier, Sint-Bernardus Tripel en Queue de Charrue, een blond bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6,6% van de brouwerij in Ploegsteert. De vierde tap is een ‘wisselkraan’, met het ‘Bier van de Maand’. In de keuken bereiden we momenteel boterhammen met Watou-kaas, ‘bollebif’, Hommelbier- en Bernardusbierpaté en uitgebreide tapasplanken. Ook serveren we verschillende desserts zoals ijscoupes en warme appeltaart. In de toekomst willen we de tearoom uitbreiden, en ook de bistrokeuken krijgt nieuwe, warme snacks. Om te eten, vragen we wel dat groepen vanaf acht personen vooraf reserveren via 0495/12 04 82”, zegt Nathalie Smagghe.

Online

“Poperingenaars moeten deze gezellige plek opnieuw ontdekken, en toeristen moeten er kunnen kennis maken met onze streekproducten”, aldus Andy Decrock.

“Een Facebookpagina en een website volgen later nog. Nu zijn we in versneld tempo opgestart, omdat het museumseizoen al begonnen is. In Ieper worden onze Horecazaken uitgebaat door het team rond Vera Lefever. Op vrijdagavond zullen mijn zoon Louis (22) en Liselot Veyer (22), dochter van Nathalie, hier instaan voor de bediening. Dan ga ik immers kippetjes braden in Ieper”, zegt Andy Decrock.

Bart Wemaere, diensthoofd Vrije Tijd van de stad Poperinge: “Binnen een zestal jaar wordt, na een complete verbouwing, deze huidige horecagelegenheid ingenomen door het onthaal van de Toeristische Dienst van de stad. Op de bovenverdieping van De Stadsschaal komen dan burelen voor de Dienst Toerisme. De horecazaak wordt dan ondergebracht in het eigenlijke, achterliggende gebouw van het Hopmuseum, dat ook aan een grondige vernieuwing toe is.”