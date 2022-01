Bistro De Kippe in Merkem is na veertig jaar meer dan ooit springlevend

Bistro De Kippe, genoemd naar de wijk waar de zaak is gelegen, bestaat meer dan veertig jaar. De ziel van de bistro is liefdevol bewaard gebleven, de beleving is naar de eenentwintigste eeuw getild.

Toen wijlen kunstenaar Frans Depover en zijn vrouw Lutje Van Den Berghe in 1981 hun zaak De Kippe oprichtten, hadden ze wellicht nooit durven dromen dat hun zaak veertig jaar later een van de meest bekende bistro’s van de regio zou zijn.

Aan het concept is wel een en ander veranderd, maar de kunst is nog altijd aanwezig, de gezelligheid overheerst nog steeds, en muziek is een prachtige aanvulling geworden.

Kunstenaars

Het zijn zoon des huizes Jan Depover en zijn partner Katrien Monkerhey die de zaak tot een bloeiend en boeiend geheel hebben gemaakt.

“Achttien jaar geleden zijn wij de uitbaters geworden”, vertelt Jan. “Uiteraard is er heel wat veranderd. Je moet mee met je tijd en daarom is ook het interieur aangepast. We houden wel de ziel van mijn vader in ere door kunstenaars hun werk in de zaak te laten presenteren.”

“Ik ben een grote muziekliefhebber – jaren geleden al was ik in de weer met vrije radio Radio 2000 – en dus spreekt het voor zich dat muziek een grote rol speelt. Ik fungeer nog regelmatig als klankman, we organiseren iedere maand muzieknamiddagen – zodra het weer mag ook dansnamiddagen – en we hebben natuurlijk De Kippe Matinee, met optredens van artiesten. In de zomer is er op ons terras VBRO te Lande: de opnames van een radioprogramma met heel veel artiesten. Voorts zijn er onze mosselfeesten en is Kippe Kermis een klassieker geworden.”

Speeltuin en terras

Bij de eerste coronagolf werden er in de zaak scheidingen in plexiglas geplaatst. Die zijn nu verdwenen, maar de indeling van de bistro werd zo aangepast dat je er op een veilige manier kunt eten of van de muziek genieten. Buiten zijn er een ruime speeltuin en een terras. Kom gerust eens langs, in de Stationsstraat.

