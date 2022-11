Bistro De Boeie komt met 12/20 mooi binnen in Gault&Millau: “We weten niet goed wat er ons nu te wachten staat”

In de nieuwe Gault&Millau prijkt ook een opvallende nieuwkomer uit Blankenberge. Bistro De Boeie komt met een score van 12/20 meteen mooi binnen. “We zijn er zelf ook nog altijd van aan het bekomen”, glunderen Mark Dewachter en Ria Vandenbussche.

Bistro De Boeie komt in de nieuwe Gault&Millau – de twintigste al – binnen met een score van 12/20. Niet slecht voor een selfmade chef. “Ergens hoop je daar natuurlijk wel op, maar het nieuws overviel ons toch. De nieuwkomers in de Gault&Millau komen doorgaans recht van de hotelschool”, zegt Mark Dewachter (53). Toen hij en zijn partner Ria Vandenbussche (58) achttien jaar geleden begonnen met De Boeie, was dat nog op de Zeedijk. “In december zal het zes jaar zijn dat we in de Molenstraat zitten”, zegt Mark. “Al die tijd hebben we gewoon ons eigen ding gedaan en dat loont nu. We zijn ook niet van plan om onze aanpak te veranderen, al blijven we de lat voor onszelf wel hoog leggen natuurlijk. Het belangrijkste is dat we onze klanten blij kunnen blijven maken.”

Mark en Ria leggen hun trouwe klanten graag in de watten. “Dat begint al bij de ontvangst: we hechten er veel belang aan dat iedereen zich hier meteen goed thuisvoelt. Maar de presentatie is minstens zo belangrijk. Eten doe je ook met je ogen”, zegt Ria. “Het is het totaalplaatje”, knikt Mark. “Een service is voor ons pas echt geslaagd als we voelen dat onze gasten genoten hebben en we ze met een goed gevoel terug naar huis kunnen laten gaan.”

Gepimpte klassiekers

Mark en Ria serveren in Bistro De Boeie Frans-Belgische keuken met een eigen twist. “Ik werk graag met pure smaken. Noordzeevis bijvoorbeeld, of zeevruchten van bij ons: kabeljauw, heek, mossels en kokkels… Daarnaast vind ik het ook leuk om mensen te verrassen met een gepimpte klassieker. Tataki van hazenrug, met een oosterse dressing: we zijn hier niet vies van een beetje fusion.”

“Bistro De Boeie is niet vies van een beetje fusion”

De reservaties lopen sinds maandag vlot binnen bij Mark en Ria. “We weten niet goed wat er ons nu allemaal te wachten staat”, zegt Ria. “Dit is nieuw voor ons. Maar na de moeilijke coronaperiode is het absoluut een opsteker.”

Mark wil zichzelf als chef blijven prikkelen met nieuwe uitdagingen. “Ook niet onbelangrijk in een branche die voortdurend in beweging is”, zegt hij. “Stilstaan is achteruitgaan.” Ria beaamt dat volmondig. “We blijven ambitieus, zonder te gaan zweven. Mooi met beide voetjes op de grond.”