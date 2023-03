Bistro Botenga is terug: “Zelfde formule maar iets zonniger”

Een dikke vier maanden nadat Philip Janssoone en Sophie Van Kerckhove er de deur dichttrokken, heeft Bistro Botenga een overnemer gevonden. “We gaan voort op hetzelfde elan: Frans-Belgische keuken, familiale sfeer… Al zal de mediterrane toets ook hier niet ontbreken. We willen het zonnetje in huis halen”, zegt Dilan Lati, die wat verderop al het mooie weer maakte met Il Gusto.

De populaire zaak aan de jachthaven zal vanaf volgende week worden opengehouden door Leo Valbon (26) en diens oom Dilan Lati (54), die wat verderop in de Franchommelaan al sinds een drietal jaar ‘ristorante’ Il Gusto en ook een bakkerij – La Passeggiata – uitbaat. “De naam en formule gaan we behouden, maar we willen in de Botenga ook wat meer mediterrane accenten leggen”, klinkt het. Dilan Lati (54) is in Blankenbergse horecamiddens allang geen groentje meer: Bistro Botenga is zijn zevende horecazaak. “Ik kom uit het Brusselse maar verloor meer dan twintig jaar geleden mijn hart aan Blankenberge. Wat er mij aan deze badstad zo aansprak? De vakantiementaliteit. De mensen zijn hier op hun gemak en dat vóel je”, vertelt hij. Zelf voelt Dilan zich ondertussen ook goed ingeburgerd in ’t steedje. “De sfeer hier in de straat is top, de mensen kennen mij allemaal”, zegt hij. “Ook met Philip en Sophie van de Botenga heb ik het altijd uitstekend kunnen vinden. De Franchommelaan, en met uitbreiding de hele havenbuurt, kreeg de jongste jaren een mooie opwaardering. Er is een goeie mix van locals, toeristen en tweede verblijvers. En in de Franchommelaan schijnt de zon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Beter dan dat kan het niet worden.”

Mediterrane toets

Het is Dilans 26-jarige neef Leo die de zaak zal managen. “Het interieur zit in een volledig nieuw jasje, maar los daarvan willen we vooral gewoon op hetzelfde elan verder. Frans-Belgische keuken, familiale sfeer… We houden van eenvoud”, aldus Dilan. Al zal de mediterrane toets hier straks ook niet ontbreken. “We willen de zon wat meer binnenhalen. De zaak nog iets huiselijker maken ook, zodat de mensen zich hier echt op hun gemak voelen. Ik heb een uitstekende equipe klaarstaan die er straks met veel goesting aan begint”, zegt Dilan. “Het belang van een goed team is niet te onderschatten: als je personeel er zin in heeft, straalt het dat ook uit naar de klant.” De naam blijft dezelfde. “Want wie kent er Bistro Botenga niet?” Een exacte openingsdatum is er nog niet, maar Bistro Botenga zou ergens in de loop van volgende week opnieuw de deuren openen. “Ongelofelijk hoe het nu al leeft bij de mensen”, besluit Dilan.