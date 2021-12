Bistro 144 in Varsenare voor het eerst in Gault&Millau-gids

Bistro 144 scoort een 12 op 20 in de nieuwe gids van Gault&Millau. Het sfeervolle Varsenaarse restaurant bestaat nog maar drie jaar en wordt uitgebaat door Sofie Persyn en Lucas Stroef, beiden opgeleid in de hotelschool van Koksijde.

Bistro 144 is gelegen langs de Gistelsteenweg 144 in Varsenare. Lucas is de chef, zijn vrouw Sofie Persyn is gastvrouw en sommelier. En gelukkig houdt dochter Eloïse hen niet van hun verdiende nachtrust. “Maar we hebben vooral een prachtig team waarop we kunnen bouwen”, zeggen de jonge uitbaters. “We zijn iets meer dan drie jaar open, maar door corona hebben we nog niet veel normale jaren gehad. Maar toch zijn we deze periode relatief goed doorgekomen omdat we eigenlijk al van meet af aan gestart waren met takeaway voor feestdagen en feesten.”

Gelukkig voor culinair Jabbeke kon deze jonge zaak dus overleven. Meer nog, de zaak draait fantastisch en nu is er ook die prestigieuze erkenning. “We staan enorm achter wat we doen, maar dit is toch een ferme erkenning. Een beloning ook voor heel ons team. Nu streven we nog naar meer perfectie, naar een nog hogere score. Voor Bistro 144 zal er anders niet zo veel veranderen, maar misschien krijgen we op die manier wel meer toeristen over de vloer”, denkt Lucas.

Seizoensgebonden

“Ons handelsmerk is dat we met seizoensgebonden en lokale producten werken.” Bistro 144 toont aan dat kwaliteitszaken in Jabbeke leefbaar zijn. “Er is uiteraard een verschuiving, weg van het dorp en meer naar de verkeersassen. Maar eigenlijk zijn er op allerlei vlakken toffe zaken bij gekomen. Dat brengt een leuke vibe”, zegt Sofie.

Naast Bistro 144 werden ook Saporo (Den Os & Den Ezel) beloond met een 13 op 20 en restaurant Fiston met een 12 op 20. Jabbeke telt dus drie zaken in de Gault&Millau-gids. (PA)