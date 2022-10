Birabar, winters broertje Bar La Gare, opent op 10 november in Zarren: “Après-skisfeer in Kortemark”

Wie ook in de wintermaanden droomt van gezellig samenzijn en feesten, moet vanaf 10 november beslist naar de Birabar in Zarren. Deze winterbar, een initiatief van enkele mensen achter Bar La Gare, vindt onderdak in een verwarmde chalet langs de Roeselarestraat.

Doen de namen Steven Haeghebaert, Pieter Vanoverschelde en Didier Meesschaert een belletje rinkelen? Het zijn enkele mensen achter Bar La Gare die met de Birabar de après-skisfeer naar Kortemark willen brengen. “Eigenlijk wilden we vorig jaar al starten met een winterbar”, vertelt Steven Haeghebaert uit Lichtervelde, die de eerste drie jaar bij Bar La Gare betrokken was. “Maar omdat we wat aan de late kant waren met de voorbereidingen en de Omikronvariant ook nog eens gevaarlijk om de hoek kwam loeren, hebben we ons idee on hold gezet.”

Grote chalet

Dit jaar komt de winterbar er wel. Vanaf 10 november tot 8 januari trekken de organisatoren naar de andere kant van groot-Kortemark waar ze op de parking van Wim Vandemoortele, langs de Roeselarestraat op de grens met Staden, een verwarmde chalet optrekken.

“We denken er ook aan om op kerstdag te openen”

“De chalet is 300 m² groot en biedt plaats aan ruim 400 mensen”, gaat Steven verder. “We gaan voor de sfeer van après-ski, daarmee willen we zo’n beetje de sfeer van Oostenrijk naar Kortemark brengen. De winterbar zal open zijn op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Over de openingsuren communiceren we later nog, maar zeker op zaterdag en zondag zal de bar al openen in de namiddag.”

Sinterklaas

Net als bij Bar La Gare organiseert het drietal heel wat evenementen in de hun bekende, ludieke stijl, zoals de Nacht van het Thermisch Ondergoed. Ook de kinderen worden niet vergeten, met een zondagmiddag rond Sinterklaas. “Birabar zal ook open zijn op oudejaarsavond. Met uitzondering van kerstavond – dat meestal in familiekring wordt gevierd – denken we er ook aan om op kerstdag te openen, meestal toch een beetje een verloren dag”, besluit Steven. Van waar de naam Birabar komt, komen we echter niet te horen. “Dat is iets onder vrienden”, lacht Steven. “Maar wie weet, misschien maken we dat ooit nog openbaar?”