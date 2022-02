Bijzondere optredens voor 25-jarig bestaan van café De Lockedyze in Kemmel

Eet- en praatcafé De Lockedyze viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. De uitbaters Myriam Demonie (58) en Marnick Vandamme (60) doen dit met een reeks gratis optredens. “We kiezen dit keer voor muzikanten die het betere luisterlied brengen.”

Een van die muzikanten is Roel Van Bambost, de zanger die samen met Miek eind jaren 60 tal van hits had. Bijzonder wordt ook het optreden van de zoon van de uitbaters. “Samen met zijn broer Jonas speelt Jorg in de metalgroep Turbo Warriors of Steel. Voor onze verjaardag treedt hij nu voor het eerst solo op. Ook de bands die hier repeteren, de Pilsjaars en de Locko’s, staan op de affiche”, aldus Myriam en Marnick.

Gestart in de zomer van 1997 groeide De Lockedyze al vlug uit tot een café waar menigeen zich thuisvoelde. “Al vlug waren we inderdaad de thuis van vele verenigingen. De eerste die kwamen aankloppen waren de toneelspelers van Kemmel. Kort daarna werd hier een mountainbiketocht georganiseerd, die ondertussen uitgegroeid is tot een ware klassieker.”

Eigen verhaal

Na de vogelpikclub volgde de kubbclub. Recent werd de Lockedyze ook het lokaal van de Kemmelse wielertoeristen De Doortrappers. Naast verenigingen verwelkomt De Lockedyze al die jaren ook trouwe klanten.

“Elk van hen heeft een verhaal. Naar dit verhaal luisteren is door de jaren heen een vast onderdeel van de job als café-uitbater gebleven. En vooral ook dit verhaal niet aan de grote klok hangen. Onze dank gaat dan ook uit naar de vele klanten die hier nog steeds met veel plezier aan de toog komen zitten. Het doet ons nog steeds plezier om hen te bedienen.”

De naam van het café haalden Myriam en Marnick uit een boek vol verhalen over cafés. “Een lockedyze is een stoffen lapje waarin men suiker en brood samenperste om de kinderen mee zoet te houden”, aldus de uitbaters. Nu 25 jaar geleden toverden ze de maalderij van voeders Delva om tot een gezellig praat- en eetcafé. “We hebben door het organiseren van tal van activiteiten ons café op de kaart kunnen zetten.”

De Lockedyze is al die jaren een café geweest en gebleven waar werklieden even binnenwippen om de werkdag af te sluiten. “In het weekend dan zien we toeristen hier op wandel of aan het fietsen”, besluiten Myriam en Marnick.

(MDN)