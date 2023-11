Bijenbier maakt hoge vlucht met brouwsel per seizoen: “Zo is er voor ieder wat wils”

Liefhebbers van een goed streekbier mogen zich verlekkeren op niet één, maar vijf brouwsels van de Snaaskerkse Bijenbrouwerij. Zo brouwden Steven Verhaeghe en Helmut Willems al met succes drie bieren, maar wordt het aanbod uitgebreid.

Drie jaar terug begon het duo met een microbrouwerij in de tuin van Steven, waarbij bier wordt gebrouwen met de hulp van bijen. Aan het gistingsproces voegen ze namelijk honing toe. Hiervoor hebben ze maar liefst elf eigen bijenkasten ter beschikking. Na een eerste Bees, een tripel van 8,5 procent, volgde een Spring Bees en Summer Bees. De ene een soort witbier, de andere een frisse India Pale Ale (IPA).

Mooie rotatie

“Ons concept is eenvoudig: bij de start van elk seizoen brengen we een bier op de markt. Na een lente- en zomereditie volgt bij de herfst van volgend jaar, 21 september 2024, een nieuwe uitgave. En in de winter van 2024 volgt een Winterbees dat we creëren met behulp van Schotse whiskyvaten. Leuk detail: de vaten komen van importeur Maarten Derycker, zoon van de lokale imker Daniel Derycker. (knipoogt) Zo is de cirkel rond. Aan elk recept hebben we een jaar gewerkt. Het is onze bedoeling om een mooie rotatie van bieren te hebben: iedereen heeft zo naar eigen smaak een favoriet bier. We brouwen op 120 liter. Het is niet de bedoeling om te concurreren met grote commerciële merken; we willen het verkoopbaar houden. Liever alles uitverkocht dan flessen op overschot hebben. En ja hoor, al onze brouwsels zijn al (bijna) uitverkocht.” Steven, leerkracht aan hotelschool Ter Groene Poorte en actief voor BeeTV van het Vlaams Bijeninstituut, en informaticus Helmut vormen een prima team. Het succes van hun bier verklaren ze als volgt: “Steeds meer mensen kiezen ervoor om lokaal te winkelen en wij maken alles zelf, vanaf nul. Misschien hebben er sommigen slechte ervaringen met online shoppen en vertrouwen ze meer op hun plaatselijke handelaar. We willen ook een lans breken voor microbrouwerijen: wij zijn géén zogeheten bierfirma die elders een bier bestellen en er vervolgens een label op kleven. Een échte brouwer, respecteert zichzelf en de collega’s.” Nagenoeg alle seizoensbieren van de Bijenbrouwerij zijn uitverkocht. De Bees is wel steeds op voorraad. Met de feestdagen in aantocht kan je via de website wel nog gepersonaliseerde kistjes op de kop tikken (15 of 25 euro). Bier en mede (honingwijn) inbegrepen, natuurlijk.

Info: www.bijen-brouwerij.be