“Bij ons geen stijf gedoe”: Kurt is al 35 jaar maître in Hostellerie Saint Nicolas

Kurt Delbaere (55) is al 35 jaar maître in de sterrenzaak Hostellerie Saint Nicolas langs de Veurnseweg in Elverdinge. “Er zijn diverse redenen waarom ik daar al zo lang ben”, klinkt het. “Enerzijds het wederzijds respect en anderzijds het sociaal contact met de klanten. In al die jaren leerde ik veel mensen kennen. Dat is het mooie aan onze stiel.”

Kurt Delbaere groeide op in Wervik en woont er in de Ten Brielenlaan. “Ik studeerde aan de Hotelschool Oostende en volgde er een technische opleiding, zowel keuken als zaal”, blikt hij terug. “Nadien volgde ik nog twee jaar een specialisatie patisserie. In september 1988 begon ik in het Gravenhof in Wijnendale, vlakbij Torhout. Dat was toen heel bekend voor huwelijksfeesten.”

Sollicitatie

“Ik bleef er tot december 1988. Ik las een vacature voor restaurant Hostellerie Saint Nicolas, dat zich toen bevond naast de Sint-Niklaaskerk in Ieper. Ik telefoneerde en had er zaakvoerder Jacques Debacker aan de lijn. We maakten een afspraak voor de maandagmorgen om 8 uur. Echt waar, die sollicitatie duurde nauwelijks vijf minuten.”

“Jacques zaliger stelde me twee vragen. Hij vroeg me waar ik had gestudeerd en of ik was opgeleid voor zaalbereidingen en zaalversnijdingen. Ik was aangeworven en mocht beginnen op 8 januari 1989. Mijn huidige patron Franky Vanderhaeghe was daar toen sous-chef en nam de zaak in 1991 over. Wijlen Jacques begon in 1949. Hostellerie Saint Nicolas bestaat dit jaar 75 jaar en er komt een speciaal verjaardagsmenu. In het begin waren we met een kleine equipe. Met twee man in de zaal en drie in de keuken. In 2002 verhuisden we naar Elverdinge, in een gewezen dokterswoning.”

“Ik zorg ervoor dat de gasten zich op hun gemak voelen”

Vorige week vrijdagmiddag gingen de deuren van de Hostellerie opnieuw open. Wat de zaakvoerders op de Facebookpagina aankondigden met een mooie foto van… maître Kurt. “Ook onze maître Kurt zal jullie dan met zijn warme glimlach (en die leuke kwinkslag) opnieuw verwelkomen”, zo staat het te lezen. “Kurt is méér dan een vaste waarde in ons team. Geef toe, hij is het voorbeeld van wat een maître kan bieden in deze gastronomische wereld.”

Zakenmensen en BV’s

Mooie complimenten alvast, maar wat is nu eigenlijk de rol van een maître? “Zorgen dat de gasten zich op hun gemak voelen en het gevoel hebben dat ze welkom zijn”, zegt Kurt. “Bij ons is er geen stijf gedoe. Het is echt wel volks en familiaal met patron Franky en zoon Michael en hun echtgenotes Sandra en Marieke. Horen, zien en zwijgen, is in ons vak heel belangrijk.”

“Soms gaat het onder zakenmensen over cijfers bijvoorbeeld. Of komt er iemand eten met zijn maîtresse. (lacht) Ja, we krijgen veel bekend volk over de vloer. BV’s bijvoorbeeld die privé komen eten. De regeringsvorming eind 2007 met Guy Verhofstadt en Yves Leterme verliep bij ons. Wat leidde tot Verhofstadt III, met Leterme als vice-premier. We deden ook servies op verplaatsing. Zoals tijdens de Europese top in het stadhuis van Ieper, op 26 juni 2014. Met onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier David Cameron, Elio De Rupo die toen onze premier was en Herman Van Rompuy, toen voorzitter van de Europese Raad. Nog een anekdote van toen. Diezelfde dag was er op het WK voetbal de match USA tegen Duitsland, die veel aandacht genoot van Merkel.” (lacht)

Naar Davos

“We deden in 2011 ook servies in het Zwitserse skioord Davos op de jaarvergadering van het Wereld Economisch Forum. Traditioneel trok een stevige Belgische delegatie naar de Alpen, met daar toen koning Filip die toen nog onze prins was. Dat zijn allemaal zaken die wel bijblijven.”

Hostellerie Sain Nicolas is gesloten op zondag en maandag. “Mijn werkdag start om 9 uur en dan begin ik met het overlopen van de reservaties en het schikken van de tafels. De sommelier houdt zich bezig met de bar en wijnkelder. We eten allemaal samen van 11.15 uur tot 11.45 uur. Omstreeks 14.30 uur à 15 uur kan ik naar huis en kom dan tegen 18 uur terug. Tussendoor neem ik de tijd voor een wandeling met de hond of om boodschappen te doen. Neen, ‘s avond blijf ik niet tot de laatste in de zaal.”