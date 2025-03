Bij Koen en Marijke valt opnieuw in de prijzen op Beer Awards

Het Brugse restaurant Bij Koen en Marijke, voorheen bekend als ’t Nieuw Museum, is opnieuw in de prijzen gevallen op de jaarlijkse Beer Awards. Ze wonnen een zilveren medaille voor Beste Bierrestaurant. “Maar helemaal mooi zijn de twee gouden medailles voor de bieren die ik zelf heb gebrouwen”, zegt Marijke Bax.

Koen Demeulemeester en Marijke Bax, zaakvoerders van het naar henzelf vernoemde restaurant in de Hooistraat in Brugge, zijn nog steeds aan het bekomen van de jongste editie van de Beer Awards. Het is al het derde jaar op rij dat ze er stevig in de prijzen vallen maar dit jaar is toch echt wel een grand cru voor de grillmeester en de gastvrouw annex bierkenner van restaurant Bij Koen en Marijke. Het echtpaar nam de zaak destijds over van de vader van Koen. Van een eerder traditioneel grillrestaurant, met ook ribbetjes op de grill, vormden ze de zaak om tot een restaurant waar de meer exclusieve en gerijpte vleessoorten op het bord komen, na volgens de regels van de kunst te zijn bereid op het open vuur door Koen.

Brons, zilver en goud

Marijke verdiepte zich door de jaren steeds meer in de bierwereld en zorgde voor een zorgvuldig samengestelde selectie bieren om van te genieten samen met het lekkers van de grill. En dat loont want op de Beer Awards sleepten ze voor het derde jaar op rij zilver binnen in de categorie Beste Bierrestaurant. In de categorie Blond, lager dan 6,5 % alc. won Marijke goud met haar bier Zonder Totetrekkerie, een samenwerking met de brouwerijen Ruimtegist en BramBrass. Dat bier wordt omschreven als fris, kruidig, subtiel bitter en bovenal vlot doordrinkbaar.

In de categorie Donker, hoger dan 6,5 % alc. won ze eveneens goud met Maria Guimauva, een samenwerking met brouwerij De Hophemel. Het bier is volgens de kenners “romig, vol en fluweelzacht is, met een subtiele zoetheid die perfect in balans blijft.”

En als kers op de taart won Marijke met haar onlineplatform MissBaxels brons in de categorie Online Biermedia.

Info: www.missbaxelsbeers.com – www.koen-marijke.be