Bij Everest Snack Bar vind je pita én Nepalese specialiteiten

In de Hoogstraat 16 is onlangs Everest Snack Bar geopend. Je kunt er terecht voor pita en dürüm, en binnenkort ook voor Nepalese gerechtjes.

Everest Snack Bar wordt uitgebaat door Krisna Prasad Shreshta (55), bijgestaan door zijn schoondochter Anisha Shreshta (30).

“Mijn schoonvader en schoonmoeder hebben iets verderop in de straat ook al een nachtwinkel”, vertelt Anisha, net zoals haar schoonfamilie afkomstig uit Nepal. “Eerder werkte mijn schoonvader als kok in het voormalige restaurant Aquarel op het Simon Stevinplein. Ook mijn man is actief in de horeca, in het visrestaurant Gouden Kroes, grappig genoeg hier ook in de Hoogstraat. We werken dus allemaal vlak bij elkaar, en dat is wel leuk.”

Bij Everest Snack Bar kun je terecht voor een – we spreken uit ervaring – smakelijke pita en dürüm ‘uit het vuistje’, maar ook voor een schotel met frietjes en een drankje erbij inbegrepen.

Kruiden en smaken

“We zijn gestart met dit aanbod, deels omdat we weten dat dit populair is en omdat deze plek al bekend was als pitabar (eerder zat op die locatie een tijdje een pitabar, maar met matig succes, red.). Maar we zullen het aanbod snel uitbreiden met een aantal Nepalese snacks en gerechtjes”, zegt Anisha. “Het gaat dan onder meer om dumplings, noedels, samosa (driehoekig gefrituurd gebakje, red.) en schotels met gebakken rijst. De Nepalese keuken is verwant aan de Indische, maar er zijn wel eigen, typische kruiden en smaken.”

“We zijn nog maar enkele weken bezig, maar we zijn al behoorlijk tevreden. Wel hopen we bij de Bruggelingen nog meer bekendheid te krijgen.” (PDV)