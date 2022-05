Bij café Wolf kan je nu een postkaartje versturen… vanuit een helikopter

Groetjes uit Wolf! Sinds kort kan je vanuit het populaire café in Lichtervelde een postkaartje versturen. En dat is een hele belevenis: wie een kaartje wil schrijven, haalt dat uit een helikopter die op de toog landt.

Wolf is een attractie rijker. In het café op de Lichterveldse Marktplaats kan je je al sinds de opening in januari 2019 vergapen aan allerlei rekwisieten, maar de nieuwste aanwinst spant ongetwijfeld de troon.

Aan het plafond hangt nu een helikopter, die zaakvoerder Henk Boucquez met één druk op de knop tot op de toog kan laten zakken. Klanten mogen er een postkaartje uithalen, dat ze naar vrienden kunnen laten opsturen.

Op vakantie

“Met die postkaartjes willen we de mensen hier nog meer het gevoel geven dat ze op vakantie zijn”, zegt Henk, die hard zijn best deed om van Wolf een ‘stadscafé in een dorp’ te maken, waar je even vergeet dat je in Lichtervelde bent. “Mensen krijgen in deze digitale tijden nog altijd graag een echt postkaartje. WhatsApp, maar dan op papier.” (lacht)



Met de postkaartjes slaat Henk drie vliegen in één klap: hij geeft klanten van café Wolf een leuk extraatje, bereikt er een nieuw publiek mee voor het café en maakt ondertussen reclame voor zijn drukkerij Verma, die de postkaartjes drukt.

Duur grapje

Slimme marketing, al hangt er ook een prijskaartje aan vast. “Wij versturen de postkaartjes zelf en betalen dus ook zelf de postzegels. En ik moet toegeven dat ik een beetje geschrokken ben van hoe duur die vandaag zijn. We laten dus alleen mensen die komen eten, of hele goeie klanten, een kaartje schrijven. Maar dat zijn er toch nog altijd een tachtigtal per weekend. Al ligt dat misschien aan mezelf: in al mijn enthousiasme liet ik de helikopter al vaak zakken.” (lacht)