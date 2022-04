Bij Bogaz Kebab gooien ze het tijdens werken Ardooisesteenweg over een andere boeg: brood wijkt voor pasta, pizza en grill

Al zeven jaar is Bedran Canoglu (28) de man die Bogaz Kebab in de Ardooisesteenweg draaiende houdt. Vanaf 1 april gaat hij voor zes weken dicht. “We hadden al plannen om onze zaak te heroriënteren, maar gaan er nu vervroegd mee van start omdat er hier nu toch werken zijn.”

Bedran Canoglu is afkomstig uit Oostende, heeft Koerdische roots en moest nog 22 worden toen hij op 1 april 2015 de zaak op de hoek van de Ardooisesteenweg en Beversesteenweg overnam. “Mijn vader had die tip gekregen. Ik was jong, maar zag het zitten. Na zeven jaar hebben we hier al wat opgebouwd, maar het is ook gewoon hard werken.”

Bedran heeft voor ons ook nieuws in petto. “Onder dit dak was ook een Turkse bakkerij gevestigd, maar daar houden we nu mee op. Op 1 april starten hier immers werken. Het is niet evident om een goede bakker te vinden die dag in, dag uit klaar staat. En er zijn hier zaken in de buurt die ook Turks brood aanbieden. Dat verdwijnt dus uit ons assortiment, maar de baklava en andere zoetigheden houden we wel.”

Dit is een toplocatie in Roeselare, je vindt hier dan ook alles – Bedran Canoglu

De zaak ondergaat ook een metamorfose. “Je zal het niet meer herkennen. We slopen een muur zodat we ook ruimte creëren voor zitplaatsen. Er komt een lange toog waarbij we drie zaken zullen aanbieden. Pita kon je hier nu ook al krijgen, straks komen daar pizza’s en pasta’s en wellicht ook grill bij. Net als pita zal je ook kunnen zien dat de pizza’s hier vers bereid worden. Ik speelde al langer met het idee, maar dat kwam in een stroomversnelling door de werken hier in de straat.”

Dat er momenteel werken aan de gang zijn voelt Bedran wel in zijn klantenbestand. “Op bepaalde momenten kon je hier niet door en moesten alle mensen vanuit het centrum komen. Maar ik heb de plannen gezien en die ogen groen en ruim. Hopelijk kunnen de mensen hier nog blijven kortparkeren. Er komen wel mensen met de fiets of te voet, maar toch ook nog heel wat met de auto. Nu al leveren we aan huis via Deliveroo, maar dat willen we straks nog uitbreiden en op termijn ook in eigen handen nemen.”

Alle nationaliteiten

De locatie van zijn zaak vindt Bedran top. “Kijk hier eens. Vlak aan het bus- en het treinstation. Er passeert hier ook veel volk. Je kunt hier in de buurt ook alles krijgen en je kunt hier ook je haar laten knippen. Niet dat we die nodig hebben, maar zelfs de politie onder het station is vlakbij”, lacht hij de tanden bloot. “Straks is het hier eenrichtingsverkeer. Voor een zaak is het natuurlijk beter dat je van twee kanten bereikbaar bent, maar het is afwachten hoe de mensen hun weg zullen zoeken. Dat kan ik nu nog niet voorspellen. We hebben hier overigens een heel divers klantenbestand: van jong tot oud, allerlei nationaliteiten en zelfs van over heel België. Mensen die hier in Roeselare aankomen, stappen hier vlot binnen. Omdat ik Nederlands spreek kan ik de klanten in eigen taal bedienen, alles wat we hier serveren is ook halal. We verkopen geen varkensvlees en ook geen alcohol.”

Ook de openingsuren zullen veranderen. “Dinsdag blijft onze sluitingsdag, maar omdat we geen bakkerij meer zijn zullen de deuren opengaan om 11 uur en blijft de keuken open tot 21.30 uur. Wie hier binnen twee maanden binnenstapt, zal in een gloednieuwe zaak terechtkomen.”