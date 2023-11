Biersommelier Bjorn Baron matcht bieren met fijne hapjes in Woesten

Expert en biersommelier Bjorn Baron deelt zijn favoriete combinaties in samenwerking met gastbrouwer Nicolas Christiaens (biertje Pauline) en traiteur Dieter Vindevogel.

Een zestal biertjes en evenveel verfijnde hapjes zullen gedegusteerd kunnen worden met telkens een heel deskundige en vooral leuke uitleg van eerste biersommelier van België Bjorn Baron. Dit alles vindt plaats in brouwerij Deca in Woesten, op vrijdag 17 november om 20 uur.

Geïnteresseerden kunnen vooraf om 19.15 uur een rondleiding krijgen in de brouwerij. De prijs bedraagt 30 euro per persoon all-in. Enkel voorverkoop via info@decabrouwerij.be of 057 42 20 75.

(RVL)