Bierkasteel zwaait deuren open voor vierhonderd kansarmen: “We willen hen een warm kerstfeest schenken”

Vrijdag 23 december opent Michelles Pub & Brasserie de deuren voor mensen die in Izegem in kansarmoede leven. Met De Warmste Dag van het Bierkasteel wil de familie Vanhonsebrouck ook zij die het moeilijk, hebben een warm kerstfeest bezorgen.

Bijna vierhonderd mensen die in Izegem in kansarmoede leven, genieten op vrijdag 23 december van een heerlijk feestmaal in het Bierkasteel. Als toemaatje krijgt iedereen, kinderen én volwassenen, een kerstgeschenk mee naar huis.

Tijdens de maaltijd zorgt het personeel van het Sociaal Huis in Izegem voor de begeleiding. De stad Izegem staat in voor het vervoer van mensen die moeilijk tot in het Bierkasteel raken.

“Michelles Pub & Brasserie zal op onze Warmste Dag uitzonderlijk gesloten zijn voor het grote publiek”, zegt PR-manager Bruno Lambert.

“Zo hebben we voldoende ruimte en tijd om onze gasten te bedienen, verdeeld over drie shifts. Op deze dag kunnen we ook rekenen op het team van Michelles Pub & Brasserie, onder begeleiding van Michelle Vanhonsebrouck.”