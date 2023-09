Bierfestival in Roeselare viert tiende verjaardag op zaterdag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober gaat in de conferentiezaal van de Expo Hallen de tiende editie van het Bierfestival #VANRSL. Twaalf brouwerijen, waarvan de helft nieuwe, serveren er hun beste biertjes. “We voorzien voor het eerst ook tapas, maar de gin keert niet meer terug”, aldus Stijn Couvreur van Bierproefclub ’t Plakkertje.

Het Bierfestival #VANRSL viert haar tiende verjaardag. Voor het tweede jaar op een rij palmen twaalf brouwers de conferentiezaal van de Expo Hallen in. “De helft van de aanwezige brouwers is nieuw. Onder andere Brouwerij Ruimtegist en Jessenhofke serveren voor het eerst hun bieren tijdens ons bierfestival”, aldus Stijn Couvreur van de organisatie. Bierliefhebbers zullen hoogstwaarschijnlijk ook wel eens de gloednieuwe Rodenbach Evolved willen proeven. Ook brouwerij Dikke Jan tekent present. Brouwer Pol Meerschman overleed in februari op amper 60-jarige leeftijd. “Maar zijn zonen zullen hier met hun biertjes aanwezig zijn. Wij brengen tijdens het bierfestival ook een passend eerbetoon aan Pol, die ook een goede vriend van ons was.” Naast Brouwerij Ruimtegist, Jessenhofke, Rodenbach en Dikke Jan tekenen ook Bux Beer, Obuz, Pater Pitte Bier, Triporteur, Terrest, Cannahopper, WUK en De Leite present.

Gin niet voor herhaling vatbaar

De organisatoren experimenteerden vorig jaar eens door naast de bieren ook gin aan te bieden. “Dat concept is niet voor herhaling vatbaar. Verschillende aanwezigen werden te dronken van de gin. Het zorgden niet voor grote problemen, maar met ons bierfestival zijn we geen drankfestijn. Bij ons kan men komen degusteren van lekkere biertjes.” Naast de verschillende bieren wordt er ook wijn, cola, limonade en water voorzien.

Tapas en frietjes

Nieuw dit jaar zijn wel de tapas die doorlopend aangeboden worden. “Daarvoor schakelen we Jeanne Kookt uit Ardooie in. Zij voorziet doorlopend verse tapas. Vanaf 17.30 uur kunnen de aanwezigen ook aanschuiven voor warme hapjes en frietjes.” De organisatoren van het bierfestival openen op 7 oktober om 13 uur de deuren. Het evenement eindigt om 23 uur.