Bieren Maîtresse krijgt het label 100% West-Vlaams

Bieren Maïtresse mag voortaan het label ‘100% West-Vlaams’ dragen. In totaal krijgen twaalf nieuwe producten de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct. Ook drie hoeveproducenten en drie nieuwe streekproducenten mogen zich voortaan 100% West-Vlaamse producent noemen. Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten, van POM West-Vlaanderen en de erkenningscommissie hoeveproducten van Inagro in april 2023.

‘Bier van Olier’

Bieren Maîtresse is het geesteskind van vader en zoon Patrick en Matthias Herman. De Sijselenaars werken voor de productie van hun bieren nauw samen met brouwerij Eutropius in Menen en brouwerij Bryggja in Moerkerke, maar stellen wel alle ingrediënten zelf samen en waken over het karakter en de uitstraling van de bieren.

Hun assortiment bestaat uit een tripel (10 % alc. vol.), een quadrupel (9% alc. vol), een blond biertje en een dorstlessende IPA (beiden 7,5% vol. alc.) De bieren worden aangeboden in zowel 33 als 75 cl flessen. Patrick Herman, die eerder actief was in de autobandenbranche, behaalde zelf ook het diploma van brouwer. Vorig jaar nam hij het Damme Bier van ‘Damse Brouwers’ Kurt De Fauw en Dieter Mestdagh over. Als voorzitter van de ‘BBP’ staat Patrick Herman overigens ook samen met een team andere bierfanaten in voor het bierfestival ‘Bier van Olier’ dat jaarlijks in augustus plaats heeft in Sijsele. Dit jaar heeft het evenement plaats op 26 augustus op het evenemententerrein van de Kazernesite. (PDV)