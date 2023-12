Biercafé ‘t Brugs Beertje brengt opnieuw bier uit voor goed doel

Twee jaar nadat biercafé ’t Brugs Beertje uitpakte met het gelegenheidsbier ‘Hijsen!’ lanceren ze al de opvolger: ‘Blijven Hijsen!’ “We werkten hiervoor opnieuw samen met brouwerij ’t Verzet”, zegt uitbater Dries Brouckaert. “Een deel van de opbrengst gaat naar het centrum ter preventie van zelfdoding.”

Eind 2016 nam de uit Zedelgem afkomstige Dries Brouckaert het wereldwijd bekende biercafé ’t Brugs Beertje over van Daisy Claeys. Daisy had de zaak 34 jaar eerder samen met wijlen haar man Jan De Bruyne opgericht en tot een gigantisch succes gemaakt. Zeker sinds de bekende Amerikaanse bierkenner – en dus niet de popster – Michael Jackson de zaak in een van zijn biergidsen vermeldde was het hek van de dam. Grote schoenen dus om te vullen voor Dries maar het was geen sprong in het onbekende want hij had er eerder nog gewerkt en kende dus al heel wat klanten.

“We hebben 100 vaten ter beschikking en per verkocht glas bier schenken we opnieuw 0,50 euro”

En die klanten verwent hij regelmatig met leuke projectjes en suggesties. Zo lanceerde hij twee jaar geleden al het biertje Hijsen dat hij liet brouwen door brouwerij ’t Verzet in Anzegem en exclusief in ’t Brugs Beertje verkocht werd. “Het bier werd een gigantisch succes. We waren direct uitverkocht en schonken 3.000 euro – of 50 cent per verkocht glas – aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding”, legt Dries uit.

Doordrinker

“Dat goede doel was niet toevallig gekozen: een trouwe en graag geziene barman van ’t Brugs Beertje had immers zelfmoord gepleegd.”

“Nu willen we die stunt nog eens herhalen met een nieuw biertje, dat eveneens door ’t Verzet gebouwen wordt. De Naam is Blijven Hijsen wat dus al aangeeft dat we opnieuw voor een smakelijke doordrinker kiezen”, lacht Dries. “Het gaat om een hazy pale ale met de hopsoorten Nelson Sauvin, Columbus en Simcoe erin verwerkt. Blijven Hijsen! is enkel in ’t Brugs Beertje te verkrijgen. We hebben 100 vaten ter beschikking en per verkocht glas bier schenken we opnieuw 0,50 euro aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Als alles verkocht is, zullen we opnieuw 3.000 euro aan dit goede doel kunnen overmaken.”