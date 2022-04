Bier ‘Ostensche Strever’ erkend als streekproduct: “Smaakt het beste bij een Oostendse garnaalkroket”

Hotel, restaurant en café Botteltje bestaat in 2023 40 jaar. Onnodig te zeggen dat het een gevestigde waarde is in Oostende en ver daarbuiten. Recent werd het huisbier Ostensche Strever’ uitgeroepen tot 100% erkend West-Vlaams streekproduct. Tijd voor een babbel met de uitvinder ervan: James Desimpelaere.

Op 1 oktober 1983 gingen Henriette Bruynooghe en J.P. Desimpelaere van start met Botteltje: een etablissement waar vele soorten bier konden worden geproefd. Er kwamen heel veel Engelsen over de vloer. Zoon James werkt intussen zelf al een kwarteeuw in de zaak en maakte in het jaar 2012 een brouwsel op het fornuis in de keuken dat hij uiteindelijk – na heel veel mengen, gisten, proeven… – De Strever noemde.

“De eerste versie werd op kleine schaal gemaakt bij stadsbrouwerij ’t Koelschip. Er is een blonde variant te verkrijgen van ’t vat en een donker bier, de Quadrupel, dat ook in flesjes te koop wordt aangeboden. Het definitieve biermengsel wordt op grote schaal gemaakt in Pittem bij brouwerij Maenhout. Naar analogie met de Brugse Zot werd het uiteindelijke bier omgedoopt tot een meer chauvinistische naam Ostensche Strever wat de stap naar een erkenning tot West-Vlaams streekproduct dichterbij bracht”, schetst James enthousiast.

West-Vlaamse hop

‘Het etiket dat op de flesjes prijkt, is een ontwerp van (klein)zoon Dean die grafisch ontwerp volgt aan het Ensorinstituut. Je vindt er ook de drie sleutels van Oostende op terug. Op de nieuwe etiketten zal dus ook een vermelding komen dat het om een typisch West-Vlaams streekproduct gaat. Om in aanmerking te komen voor deze erkenning moet je eerst en vooral zelf een aanvraag richten aan de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) en daarnaast moet je aanbod in West-Vlaanderen worden gemaakt en de hop waarmee het bier wordt vervaardigd moet in West-Vlaanderen gekweekt zijn. Vroeger serveerden we onze Ostensche Strever in een neutraal glas, maar intussen hebben we ook onze glazen voorzien van de benaming van ons etablissement én ons huisbier”, vervolgt James.

Deze erkenning zorgt ervoor dat we meer promotie krijgen

In de Ostensche Strever zitten vier mout- en twee hopsoorten. Eerst proef je wat gebrande en geroosterde toetsen, daarna komen de bittere smaken naar boven. Je herkent ook smaken als chocolade. Aangezien het gaat om een bier van meer dan 10% alcoholgehalte kun je de flesjes heel lang bewaren en na een aantal jaar zal je een smaakevolutie opmerken. Elk jaar smaakt het bier anders.

“We zijn natuurlijk heel blij om erkend te zijn als streekproduct! Dat zorgt ervoor dat we meer promotie krijgen en kunnen deelnemen aan bepaalde streekgebonden evenementen. Ons blond bier smaakt volgens mij het beste bij een Oostendse garnaalkroket (die trouwens ook recent erkend werd). Momenteel ben ik bezig met het experimenteren rond het toevoegen van ons bier in mijn recept van onze eigen bereide garnaalkroketten. De donkere variant smaakt het lekkerst op kamertemperatuur”, voegt James nog toe.

Bierliefhebbers

Wist je trouwens dat het hotel verbonden aan Botteltje over heel wat toeristenkamers beschikt die allemaal in het teken staan van een brouwerij (De Halve Maan, Rodenbach, Duvel…). In elk van de kamers vind je een brochure met achtergrondinformatie over de desbetreffende brouwerij én een biertje van de brouwerij waarnaar de hotelkamer vernoemd is alsook een Ostensche Strever Quadrupel in de frigo om te degusteren. Op de kaart in het restaurant vind je diverse originele recepten waar een of ander bier is in verwerkt: de varkenswangetjes met Westmalle, Trappisten IJs, crème brûlée van Sint-Bernardus Prior, Trappistenbrood… Kortom, een paradijs voor bierliefhebbers!

(Christine Willaert)