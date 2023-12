“Bier met verrassende wijnsmaak”: Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres werkt samen met wijngoed de Monteberg voor Belgian Grape Ale

Belgian Grape Ale: zo heet het nieuwe bier van de Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres. De brouwerij werkte daarvoor samen met het wijngoed de Monteberg uit Dranouter. “Het is een prestigebier geworden dat gekoeld geserveerd moet worden als aperitief.”

Het verhaal gaat terug op de wijnfeesten van 2022. “Brouwer Thomas Vandelanotte van Bourgogne des Flandres kwam me opzoeken met de vraag naar een samenwerking. Die kwam er vrij vlug met de druivenoogst van hetzelfde jaar. Uiteindelijk werd het bier gecommercialiseerd door de John Martin Compagnie, waar de Brugse brouwerij onderdeel van uitmaakt.”

Huwelijk van meerdere soorten

Voor de Belgian Grape Ale werden vier verschillende druivensoorten geselecteerd. “Solaris heeft aroma’s van verse perziken, nectarines en zelfs vlierbloesems. Daaraan voegden we vervolgens Siegerrebe, Kerner en Pinot Gris toe voor hun frisse zuurgraad en fruitige aroma’s van groene appel en citrusvruchten. Het huwelijk van deze verschillende druivensoorten zorgt voor een prachtige harmonie. Het zijn vooral de Solaris en de Siegerrebe die het aromaprofiel bepalen. De twee druivenrassen waren eerder ook de smaakmakers voor de Cuvée 65, nu bijna 10 jaar terug een ode aan mijn vader Jean-Pierre die het wijngoed opstartte in 1996.” Aan de de most van de druiven werden ook vier granen toegevoegd: haver, spelt, tarwe en gerstemout. Het aandeel van de druivenmost bedraagt 30%.

Bier met wijnsmaak

Belgian Grape Ale is een bier met een alcoholpercentage van 7,6 procent, met zowel een wijn- als biersmaak. “Aanvankelijk ervaar je een fijn bruisend karakter dat fris, frivool en rijk aan aroma’s is. Dat maakt nadien plaats voor de zachte, complexe basis van het bier, met zijn zeer subtiele bitterheid,” aldus Eduard Six.

“Het verhaal is te mooi om daar in de toekomst geen vervolg aan te breien”, besluit wijnboer Six. “Maar dan wel als een lokaal product waarbij een wederzijds respect is tussen de wijnboer en de bierbrouwer.” (MDN)