Bieke (41) staat opnieuw aan het roer van Arno’s op het Wapenplein: “De horeca zit in je bloed en dat gaat er niet uit”

Restaurant Arno’s en het bijhorende hotel Ambassadeur op het Wapenplein in Oostende heeft een nieuwe uitbaatster. Alhoewel, helemaal nieuw is ze niet. Bieke Lievens baatte de zaak al uit tussen 2006 en 2016. De voorbije acht jaar stonden haar broer en schoonzus, Matthias en Sophie, in voor de uitbating.

Met een nieuwe kaart en een vernieuwd interieur start restaurant Arno’s aan een nieuw hoofdstuk met een oude bekende aan het roer. “Ik heb de zaak al uitgebaat van 2006 tot 2016”, vertelt Bieke Lievens. “Ik ben er toen mee gestopt voor mijn kinderen. Ik ben alleenstaand met twee kinderen. In 2016 waren ze 10 en 8 jaar oud en ze waren eigenlijk meer bij de babysit dan bij mij. Dat kon zo niet verder en mijn broer en ouders hebben de zaak toen overgenomen. Ik ben in de reissector aan de slag gegaan met heel wat thuiswerk waardoor het veel gemakkelijker te combineren was met mijn gezin”, blikt Bieke terug op haar beslissing.

Nu wel te combineren

Haar broer wil nu graag een andere richting inslaan. “Ik vond het te jammer om de zaak te laten schieten op deze mooie locatie. Het is de beste plaats in Oostende voor een horecazaak omdat er altijd beweging is, zowel in de zomer als in de winter. Mijn kinderen zijn nu ook al 15 en 17 jaar, waardoor het veel gemakkelijker is om mijn werk en privé te combineren. En het voordeel is dat ze nu hier aan de slag gaan als jobstudent”, vertelt een trotse mama.

Enkele aanpassingen

Bij de heropening hoort een nieuwe kaart en de zaak werd opgefrist. “Het team blijft hetzelfde. Omdat mijn broer, schoonzus en ouders wel uit de zaak stappen, heb ik de openingsuren wat aangepast om op te starten. Zo hebben we tijd om het team terug aan te vullen. We zullen ook werken met een maandmenu en er komen daglunches.”

Bieke heeft de horeca gemist. “Dat zit in je bloed en dat gaat er niet uit. Het is leuk om de mensen die binnen komen een leuke tijd te bezorgen. Het voelt niet als werken, al is het dat natuurlijk wel. Maar de mensen maken het leuk.”