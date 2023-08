Bieke (26) en Jens (33) heropenen frituur De Zilverberg: “We willen uitgroeien tot eethuis”

Volgende week maandag 4 september heropent frituur De Zilverberg de deuren langs de Meensesteenweg in Roeselare. Bieke Vanneste (26) en Jens Ledoux (33) zijn er de nieuwe uitbaters. “We starten met frietjes en de traditionele frietgerechten, maar klanten zullen ook van kibbeling kunnen smullen.”

Frituur De Zilverberg was al enkele tientallen jaar een vaste waarde toen de zaak langs de Meensesteenweg enkele maanden geleden de deuren sloot. “Toen we zagen dat de frituur te huur stond, hebben we onmiddellijk geïnformeerd. Ik werkte in het verleden al in een frituur nabij het station in Torhout en runde samen met de ma van Bieke nog frituur De Kezelberg. Na een vijftal jaar in de transportsector gewerkt te hebben kriebelde het om een frituur te runnen”, aldus Jens Ledoux (33).

Ideale ligging

Hij wist zijn vriendin Bieke Vanneste te overtuigen om mee te stappen in het verhaal. “We zijn hier vroeger nog over de vloer geweest en wisten dus dat De Zilverberg een goed draaiende frituur was. De ligging, langs een drukke verbindingsweg, is ideaal”, zegt Bieke.

Het koppel hield zondagavond een proefbak voor vrienden. Volgende week maandag openen Bieke en Jens om 11.30 uur de deuren van Frituur De Zilverberg. “We kozen ervoor om op maandag te starten. Bieke heeft nog geen frituurervaring en we willen dus alles stap voor stap doen. Aanvankelijk serveren we frietjes en de traditionele frietgerechtjes. Bedoeling is om dat later misschien meer uit te groeien tot een eethuis waar ook andere bereide gerechten, schoteltjes of een halve kop op de menukaart staan”, aldus Jens.

Nieuw: kibbeling!

Het koppel durft bij de opstart wel uit te pakken met een hier niet zo gekende frituursnack. “Hier zal men kibbeling, een in Nederland erg populaire snack die bestaat uit vis, kunnen verkrijgen. We eten beiden heel erg graag frietjes, maar ook kibbeling vind ik persoonlijk erg lekker”, aldus Jens.

In aanloop naar de opening voerde het koppel serieuze opfrissingswerken door. “De zaak kreeg een nieuw laagje verf en we richtten ook een terras langs de achterzijde in”, zegt Bieke. In totaal zullen er zowel binnen als buiten een kleine vijftig gasten kunnen zitten. Voor de verschillende snacks werkt het koppel samen met Geert Steelandt, de oprichter van de frituur die ook De Zilverberg Food runt.