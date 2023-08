Bezoek voor de laatste keer het maïslabyrint in Sint-Denijs

Op een minder zonnige dag bezochten we hoeve Ten Rooden Duifhuize met zijn camping, maïslabyrint en zomerbar Bar Provisoir. Er heerste een gezellige drukte en het mag duidelijk zijn dat de toeristen de weg naar Sint-Denijs hebben gevonden.

Onze babbel met Flore Vanhemmens, verantwoordelijke voor het toerismegedeelte van de boerderij, werd geregeld onderbroken door telefoongerinkel. “Het is een beetje druk vandaag en als verantwoordelijke ben ik het aanspreekpunt van onze gasten.”, verontschuldigde ze zich. Wat ons meteen deed veronderstellen dat het goed ging op de camping. “We merken inderdaad een stijgende belangstelling. Voor juli en augustus mogen we spreken van een bezettingsgraad van 80% van onze 50 beschikbare plaatsen. Onze gasten komen vooral uit Nederland (60%), België (10%) en de overige 30% zijn dan vooral Duitsers, Fransen en mensen uit het United Kingdom.”

Naast de zomerperiode is de camping ook in trek in het voorjaar. “Daar zijn de wielerwedstrijden in de regio niet vreemd aan. Dan zien we vooral fietsliefhebbers die ook wel eens de Kwaremont en de andere hellingen in de omgeving willen beklimmen. Maar ook mogen we mensen, zelfs uit de regio, op onze camping verwelkomen omwille van de vele wandel- en fietsroutes in de omgeving.”

Maïslabyrint

Voor het derde jaar op rij is het maïslabyrint een grote publiekstrekker. “We hebben inderdaad opnieuw ons maïslabyrint op een oppervlakte van zo’n 5,5 hectare. Er werd een ander parcours uitgestippeld dan vorig jaar. Tijdens de tocht in het labyrint is er ook een spel ‘kraak de code’ waarbij er zes raadsels over de boerderij dienen opgelost te worden. Wie de code kan kraken en als snelste uit het labyrint stapt, wint de weekprijs.”

Wie een bezoekt plant mag rekenen op anderhalf uur om de weg door het labyrint te vinden. De gangen van het labyrint zijn geschikt voor ‘alle terrein’ kinderwagens.

Volgens Flore is het ook het laatste jaar dat er een maïslabyrint werd aangelegd. “Het eerste jaar hadden we 15.000 bezoekers, vorig jaar waren dit er 12.000 en dit jaar verwachten we er zo’n 8.000. Veel mensen hebben het dus al bezocht zodat het tijd is voor iets nieuws. We zijn volop aan het broeden op een nieuw concept voor volgend jaar.”

Tussen de camping en het labyrint is er ook de zomerbar ‘Bar Provisoir’. “Deze bar is open voor zowel onze campingbezoekers als labyrintbezoekers, maar ook voor de gewone passanten die vb. tijdens een fiets- of wandeltocht even willen verpozen. Naast de bar is ook een avontuurlijk speelplein aangelegd. Bar Provisoir is tot 1 oktober elke dag geopend (behalve op maandag en dinsdag) van 10 tot 20 uur.

Het maislabyrint is toegankelijk tot eind september van woensdag tot en met zondag telkens, vanaf 10 tot 19u. Om 17u wordt de laatste bezoeker toegelaten.

(Geert Vanhessche)