BEZO presenteert de beurs BEZOek

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari gaat voor de tweede keer in OC ‘t Klokhuis in de Kerkstraat dé leukste beurs van Beveren-Leie door. Er is vrije ingang en er zijn tal van mooie prijzen te winnen ter waarde van 3.000 euro.

“Met 22 standhouders uit Beveren-Leie, Desselgem, Deerlijk, Ooigem… hebben we het een beetje ruimer gezocht om meer standen aan te bieden”, vertelt Sabine Kerckhove, medeorganisator en zaakvoerster van Sacacorchos, een speciaalzaak in exclusieve Spaanse wijnen.

apero

“Je vindt nergens een beurs die zo divers is als BEZO. Op vrijdag is er een afterworkparty met een dj vanaf 19 uur. Er zijn ook gratis boterhammen met gehakt voorzien. Op zaterdag is er apero met livemuziek van 11 tot 13 uur. ‘s Avonds is er een gratis receptie met hapjes en een drankje. Om 20.30 uur volgt de prijsloting. Ook aan de kinderen is gedacht met een dagprogramma. Er komt een bandje optreden en ook Maarten van tweesterrenrestaurant Castor wil zich engageren.” BEverse Zelfstandige Ondernemers werd opgericht om meer spirit te brengen in het Beverse handelsleven. De bedoeling is de Beverse (Beveren-Leie) ondernemer in het daglicht te brengen en samen leuke en bruisende activiteiten op touw te zetten voor de inwoners in, om en rond Beveren-Leie.

Standhouders

De standhouders op BEZOek zijn: Vastgoed Abbimmo, Sacacorchos, Maika Photography, Lekker Goed, Hoeveslagerij Basile, Algu Design, E-Fit Studio, Maison Pascale, Quality Renovatie, Dierenarts Jennifer Defoor, JVO Glasfolies, Rigolle bvba, Krealeen, TCS, Kevin, Project JeroM, Tijs Hooghe, Pleisterwerk Vernaeve Tom, Tuinen Dejonghe, Maatwerk Vercruysse, Pauze en Lazered Solutions. (ELD)