Bewoners Sint Jan de Deo in Kortemark baten zelf Summerbar uit

Wie zin heeft in een avondje gezelligheid met lekkere hapjes en verfrissende drankjes, moet op woensdag 5 juli en maandag 28 augustus naar de prachtige energetische tuin van Sint Jan de Deo in Handzame afzakken.

Wat de Summerbar helemaal bijzonder maakt, is dat die opgezet wordt door en voor de bewoners van de voorziening zelf.

“OC Sint Jan de Deo biedt woon- en dagondersteuning aan meer dan 70 volwassenen met een mentale beperking”, aldus begeleidster Sarah Deroo.

“Daarnaast verzorgt de voorziening ook mobiele begeleiding en kunnen volwassenen met een beperking zelfstandig in een van de vijf studio’s wonen. Sinds 1 januari is OC Sint Jan de Deo geïntegreerd in OC Sint Idesbald in Roeselare.”

“Het doel van de zomerbar is de voorziening op de kaart zetten in de gemeente Kortemark en omstreken. In de zomerbar krijgen de bewoners de kans om hun talenten extra in de verf te zetten. Ze helpen onder meer met het bouwen van de lounges en het knutselen van decoratie”, aldus begeleidster Sarah.

Inclusie

“De dag zelf zullen de bewoners helpen met opdienen en afruimen. Ze willen graag op een fijne manier buren en mensen uit de regio dichter brengen bij de voorziening en hun bewoners. Op deze manier willen we ook de inclusie van de bewoners nastreven.”

Tussen 16 en 22 uur kan iedereen er genieten van zomerse drankjes en smaakvolle hapjes, terwijl de kinderen zich amuseren met het buitenspeelgoed of springen op het springkasteel.

Extra activiteiten

“De opbrengst van de bar wendt OC Sint Jan de Deo aan om activiteiten voor leefgroepen Huis 6A en Huis 6B te sponsoren. Het biedt de mogelijkheid om extra activiteiten op poten te zetten, zoals een bezoek aan een pretpark”, besluit Sarah. (JDK)