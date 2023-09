Beugnies Les Chocolats en V-Chocolatier uit Kortrijk bekroond door Gault&Millau

Twee Kortrijkse chocolatiers behoren tot de beste 128 Chocolatiers in België en Luxemburg. Beugnies Les Chocolats uit Marke en V-Chocolatier uit Kortrijk worden gelauwerd in de jaarlijkse gids ‘Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’ van de bekende gidsuitgever Gault&Millau.

Voor Beugnies Les Chocolats is het de vijfde vermelding in de gids in evenveel jaar. V-Chocolatier doet het nog straffer met een vermelding in iedere editie van de gids, in totaal goed voor acht opeenvolgende vermeldingen.

Er werd dit jaar een selectie gemaakt van maar liefst 128 chocolatiers in België en het Groothertogdom Luxemburg. De selectie gebeurde op basis van anonieme proeverijen door topchefs en inspecteurs. De degustaties gebeurden op basis van de visuele en smaakeigenschappen van elk geproefd item Een aantal chocolatiers valt later nog uit de gids, zoals dat ook gebeurt met de restaurantgids van Gault&Millau.

Bij Beugnies Les Chocolats vallen twintig suikervrije referenties in duurzame chocolade en de hoge afwerkingsgraad van het fijn chocoladewerk in de smaak. Voor V-Chocolatier zijn het de ‘Galetjes’ die het ‘m doen. (JF)