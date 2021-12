Better Beer Brewers brouwen voortaan bij het Gulden Spoor

De Better Beer Brewers uit Emelgem brouwen vanaf nu hun drie bieren bij brouwerij Gulden Spoor in Gullegem. Aan de bieren zelf verandert weinig tot niets.

Het is al van 2016 geleden dat buren Jurgen Vermeylen en Chris Vandecaveye de koppen bijeen staken en na een cursus als hobbybrouwer aan de slag gingen. In de loop der jaren pakten ze uit met de bieren Jurist Pro Deo, Jurist Triple Gold en Pleidooi.

“We brouwden tot nu onze bieren bij Bierselect in Gent, maar dat bleek voor afhalingen niet altijd even praktisch”, zegt Jurgen. “Door in zee te gaan met Gulden Spoor in Gullegem (dat in 2019 nog besloot samen te werken met Feniks uit Heule, nvdr.) zitten we nu dichter bij huis en daar krijgen we ook de mogelijkheid om bij het brouwproces zelf aanwezig te zijn, wat voorheen niet het geval was. In Gullegem kunnen we ook brouwsels van 1.000 liter maken, terwijl dat in Gent meteen voor 2.000 liter was. In coronatijden bleek het verkopen van zo’n grote stock, zeker als de horeca tijdelijk dicht was, geen evidentie. Nu kunnen we efficiënter werken.”

Aan de bieren wordt weinig tot niets veranderd. “We hebben één kleine wijziging doorgevoerd”, aldus Jurgen. “Onze Pro Deo zal voortaan minder zeste van citroen bevatten omdat uit feedback blijkt dat veel mensen dit bier te bitter vonden. Verder blijven we trouw aan de ons bekende recepten. Voorlopig houden we het bij drie bieren, maar de kans bestaat dat we in 2022 een vierde telg op de markt brengen.”