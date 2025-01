Bereidt deze jonge West-Vlaming straks spruitjes voor Donald Trump? Wout (19) is chef-kok in residentie van Belgische ambassadeur in Amerika

Als de nieuwe president van de Verenigde Staten straks een bezoek zou brengen aan de residentie van de Belgische ambassadeur in Washington DC, dan is de kans groot dat hij gerechten van West-Vlaamse makelij zal verorberen… Wout Sabbe (19) is daar immers de nieuwe chef-kok. Heel straf, al is zijn grootste droom een eigen restaurant… in Houthulst.

De meest exquise culinaire creaties uit zijn koksmuts toveren op een steenworp van het Witte Huis, dat had Wout Sabbe een jaar geleden nooit durven denken. Sinds september vorig jaar mag de 19 jaar oude Houthulstenaar zich chef-kok van de residentie van de Belgische Ambassadeur in Washington DC noemen.

“Ik ben erg dankbaar voor deze kans”, zegt Wout, wanneer we hem via videocall spreken. In de politieke hoofdstad van de Verenigde Staten is het dan net 8 uur ‘s ochtends, zes uur vroeger dan in zijn thuisland. “Ik beleef hier mijn droom”, geeft hij toe.

En dat terwijl Wout niet uit een horecafamilie stamt. “Mijn papa is zelfstandig loodgieter, mijn mama is aan de slag als logopediste. Toen ik na de lagere school een studiekeuze moest maken, heb ik enkele hotelscholen bezocht. Het wereldje trok me meteen aan.”

Sterrenzaken

Wout schreef zich in bij de gerenommeerde hotelschool Ter Duinen in Koksijde en zwaaide er uiteindelijk af met een specialisatiejaar Gastronomie op zak.

“Er wordt verwacht dat ik de gerechten een Belgische toets geef. Zo speel ik met het idee om karnemelkstampers te serveren”

Hij liep stage bij sterrenzaken als Cuchara in Lommel, Apicius in het Nederlandse Castricum, Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge en trok zelfs naar de met twee Michelinsterren bekroonde restaurants The Modern in New York City en Ricard Camarena in Valencia. “Maar mijn allereerste stapjes heb ik bij Puur in Klerken gezet”, glimlacht hij. “Daar was ik in de zaal aan de slag.”

Dat hij nu in Washington DC zijn ding kan doen, heeft Wout te danken aan een bezoek van een voormalige chef-kok van de residentie van de Belgische Ambassadeur in de States.

© GF

“Dries Molkens is oud-leerling van Ter Duinen en kwam in februari vorig jaar over zijn ervaringen spreken. Ik hing aan zijn lippen en toen hij vertelde dat er een vacature was, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik stuurde mijn cv in en twee sollicitatierondes later had ik de job beet.”

“Toen ik het bewuste telefoontje met het goede nieuws kreeg, was ik door het dolle heen. Maar tegelijk besefte ik vrijwel onmiddellijk dat ik mijn vertrouwde omgeving en vrienden en familie voor een langere tijd achter me zou moeten laten.”

Nu heeft Wout een contract van één jaar beet. “Maar na een goede evaluatie wordt dat in eentje van onbepaalde duur omgezet. Ik werk keihard, want ik wil hier sowieso enkele jaren aan de slag zijn.”

Zijn aanpassingsperiode is intussen voorbij. “Vooral de variatie is leuk. De ene dag sta ik te koken voor twee of vier mensen, maar ik heb ook al events tot driehonderd gasten verzorgd. Op Koningsdag, op 15 november, was het hier volle bak. Daar kan ik echt van genieten.”

Belgische toets

Wouts weken zijn erg goed gevuld. “Op maandag staat een teammeeting op stapel om de week te overlopen, daarna ga ik aan de slag. Intussen hebben we met de keuken ook een klasje van een lokale lagere school geadopteerd. Ik heb hen helemaal ondergedompeld in onze eetcultuur. Eerst echte Belgische frietjes, daarna Luikse wafels… Het was een genot om ze te zien smikkelen.”

“Wie het Witte Huis betrekt, speelt voor mijn job geen rol. Al is Trump zeker welkom om bij mij te komen tafelen. Ik zal met plezier enkele op en top Belgische specialiteiten bereiden”

Wat er op het menu komt, is zo goed als helemaal de keuze van Wout. “Ik krijg op dat vlak erg veel vrijheid, al wordt er wel verwacht dat ik vaak voor een Belgische toets zorg. Dat doe ik door ingrediënten van bij ons te gebruiken: witloof, spruitjes, echte Belgische chocolade… Ik speel zelfs met het idee om hier karnemelkstampers te serveren. Belgischer wordt het niet.”

De residentie van de Belgische ambassadeur in de Verenigde Staten: de woon- en werkplek van Wout. © GF

Wout woont en werkt in de residentie van de ambassadeur, iets buiten het stadscentrum. “Maar op amper 15 minuutjes fietsen sta ik aan het Witte Huis.”

Eigen restaurant

Washington DC is sowieso al een van dé mondiale politieke epicentra, maar komende maandag zijn letterlijk alle ogen van de wereld op Wouts nieuwe thuis gericht. Want dan legt Donald Trump de eed af als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

“Over politiek spreek ik me niet uit”, blijft de Houthulstenaar diplomatisch. “Wie het Witte Huis betrekt, speelt voor mijn job geen rol. Al is de man zeker welkom om bij mij te komen tafelen. Ik zal met plezier enkele op en top Belgische specialiteiten bereiden”, knipoogt hij.

De komende jaren woont en werkt Wout Sabbe in de States, maar hij is ook aan zijn grote ambitie aan het timmeren: een eigen restaurant in het centrum van Houthulst.

“Mijn ultieme droom is een eigen restaurant in mijn thuisgemeente Houthulst. En dan plaats ik zeker een lekkere hamburger op de kaart, als herinnering aan deze periode”

“We hebben al een pand en dat is mijn papa rustig aan het renoveren. Binnen afzienbare tijd wil ik onder mijn eigen kerktoren mijn ding kunnen doen. We hebben zelfs al een naam: de Fabriekeput. Het gaat om een bestaande feestlocatie die we nu beetje bij beetje tot restaurant zullen omtoveren.”

Al kan het contrast niet groter zijn: van de politieke grootstad naar een kleine West-Vlaamse gemeente. “Och, beide plekken hebben hun charme, hoor. Toen ik tijdens de feestdagen even weer in het land was, was ik zó blij om weer West-Vlaams te kunnen spreken. Houthulst is en blijft mijn thuis.”

“En wanneer de Fabriekeput up and running is, zal ik sowieso een lekkere hamburger op de kaart zetten, als herinnering aan mijn onvergetelijke periode hier.”