Bère Brouwers staan voor mooie zomer met hun bieren: “Straks op de Paulusfeesten”

Twee vrienden begonnen enkele jaren geleden als pure hobby met het brouwen van bier in Gistel. Intussen blijft hun concept groeien. “Traag, maar gestaag”, glunderen Robin Nollet (30) en Ruben Lancksweerdt (33) van ‘Bère Brouwers’.

De zomer is hét moment om met een frisse pint onderuit te zakken op een terrasje. En waarom niet eens grijpen naar een creatie van de Bère Brouwers? Met ‘Grizzly’, ‘Weissbär’, ‘Koerskater’ en ‘Arvid’ laten ze vier vaste smaken op de wereld los, met daarnaast nog een resem bieren die op aanvraag zijn gebrouwen.

Het olijke duo Ruben en Robin kende elkaar nog van bij de jeugdbeweging, maar dé click kwam er pas jaren later, toen de interesse in bier dusdanig groot was. “Robin was al langer bezig met brouwen in zijn kelder, maar had een schop onder z’n kont nodig om er naar het grote publiek mee uit te pakken”, lacht kameraad Ruben. “Op 5 juli 2019 – de datum staat zelfs in m’n agenda – kochten we samen onze eerste brouwinstallatie, maar het was aanvankelijk wat sukkelen om alles op punt te krijgen. Op 21 juli van datzelfde jaar vloeide ons eerste geslaagde bier uit de ketels.” Het begin van een mooi avontuur.

Fun

Ruben, actief bij het Gentse vertaalbureau Wilkens, en Robin, aan de slag bij North Sea Paint, hebben een vaste job.

“Wij zijn heel gewone kerels en maken gewoonweg ‘bère’ lekkere bieren”

“Momenteel brouwen we dus als bijberoep. Maar zeg nooit nooit. Het kan nooit kwaad ervan te dromen om van het brouwen een hoofdactiviteit te maken. We hebben alvast een grotere bierinstallatie op het oog om de productie op te krikken, al moet het wel financieel haalbaar blijven. We groeien traag, maar gestaag. Het belangrijkste is dat we dit ongelóóflijk plezant vinden. We houden nog altijd meer van proeven en recepten uitproberen – Robin is bijvoorbeeld vollédig weg van recepturen en de achterliggende biochemie – dan echt van verkopen.”

Grizzly

Vanuit hun uitvalsbasis Gistel zijn er momenteel vier bieren. “Op dit tijdstip in het jaar is de blonde Weissbär het meest populaire bier. Het is fris en licht. Maar het vlaggenschip van de Bère Brouwers is toch wel de Grizzly. Het is een unieke quadrupel van zo’n 11 graden met een rauwe, donkere en rokerige smaak. Waarmee je het best kan vergelijken? (lacht) Goh, ons bier is uniek, hé. De Rochefort 10 met een subtiele rooktoets komt misschien het dichtst in de buurt: . Van dit bier krijgen we toch de meeste bijbestellingen binnen. Onder meer de Gistelse Wicked Whisky Compagnie is helemaal wild van deze creatie.”

Naast het vaste aanbod maakt Bère Brouwers ook bier op aanvraag. “Zo hebben we bier samengesteld voor horecazaak Crayon in Oostende en het festival Rocktopus in Gistel. Je vindt ons aanbod daarnaast bij O.666 op de Oostendse Oosteroever en Teas & Bees, ook in Gistel. Straks staan we ook op de bierfeesten in Bredene en de Paulusfeesten.”

Tot slot: wat betekent dat nu, Bère Brouwers? Is er een speciaal verhaal achter de naam? “Eigenlijk niet”, schatert Ruben. “Zie je, wij zijn heel gewone kerels en maken gewoonweg ‘bère’ lekkere bieren.”

(TVA)