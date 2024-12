Benny en Ann voor de allerlaatste keer aan de slag in frituur De Gentpoort

Vandaag waren Laura en Timothy en Benny en Ann klaar voor de laatste dag van Benny en Ann in frituur De Gentpoort in Kortrijk. “Het doet me wel iets na al die jaren”, aldus Ann. Laura en Timothy baten de zaak uit vanaf 2 januari. “We zijn er goed op voorbereid”, zeggen Laura en Timothy. Het viertal ging samen aan het werk.

Na 16 jaar stoppen Ann Seynaeve (60) en Benny D’haene (60) als uitbaters van frituur De Gentpoort. Laura Opsommer (27) en Timothy Van Leda (31) worden vanaf 2 januari 2025 de nieuwe uitbaters. Op de laatste ‘werkdag’ van Benny en Ann werkten ze alle vier samen om de klanten te bedienen. “Alle voorbereidingen zijn klaar, we kunnen er in vliegen”, aldus Benny. “Het doet me wel iets na al die jaren, maar we sukkelen alle twee met gezondheidsproblemen aan heup en knie. Dat kan je niet volhouden”, vertelt Ann. “In de toekomst weten we ook wat gedaan (lacht). We hebben 4 kinderen en 4 kleinkinderen en we gaan nu meer tijd hebben om samen te genieten in een vrij weekend.” Ann hielp vanaf haar twaalfde in de familiefrituur in Stasegem en Benny werkte al op zijn vijftiende. “Het doet me wel iets na al di jaren. Ik ga het missen: het sociale contact, bestellingen klaarzetten, gasten ontvangen en een babbeltje slaan met de klanten, tafeltjes reserveren van wekelijkse klanten, een gerecht uitproberen, en zo veel meer. Het was soms veel werk maar we hebben het altijd heel graag gedaan sinds de start in 2009.” De hele namiddag kwam er volk over de vloer.

Op 2 januari starten Laura Opsommer en Timothy Van Leda in de zaak. “We behouden zeker de naam, een begrip, en willen graag de inhoud van de kaart zo houden. Hun kaart is een succesverhaal met heerlijke frietjes en snacks en ook dagverse en huisgemaakte gerechten zoals gehaktballetjes in tomatensaus, ossetong, hutsepot, américain schotels, steaks, burgers, en meer”, zegt Timothy, die bandwerker was in Sova-Plastics in Tielt en flexi hulpbakker in De Nieuwe Brug in Harelbeke. “Ik kook en bak graag en gerechten creëren. Het wordt voor ons een nieuwe uitdaging”, vult Laura aan, die onderhouds- en reftermedewerker was in Spes Nostra Heule.

De frituur De Gentpoort, die al 40 jaar bekend is in Kortrijk, zal zeven dagen op zeven open zijn: van maandag tot en met donderdag van 11 tot 14 uur en van 17.30 tot 22 uur, op vrijdag van 11 tot 14 uur en van 17.30 tot 24 uur, op zaterdag van 11 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 24 uur en op zondag van 11 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur.