Benne’s Broodjes voortaan in Burgemeester Daneelstraat in Kortrijk

De Kortrijkse broodjeszaak Benne’s Broodjes zit in ’t nieuw. Josephine Vanruymbeke (30) en Benjamin ‘Benne’ Reynaert (35) verhuisden hun zaak van de Sint-Denijsestraat 128 naar de Burgemeester Daneelstraat 63 op de wijk Sint-Elisabeth. Ze verbouwden het oude pand zelf en gingen op donderdag 10 februari opnieuw open na zes weken sluiting.

Benne Reynaert en Josephine Vanruymbeke openden Benne’s Broodjes voor het eerst in 2018. Ze bieden er broodjes, verse soep, ontbijtkoeken en slaatjes aan, maar doen ook grote leveringen voor bedrijven en recepties of feesten. Ondanks de crisis deden ze goede zaken.

“Zo goed zelfs dat ons vorige pand echt te klein werd”, vertelt Josephine. “We zochten dus een nieuw pand maar wilden niet te ver weg verhuizen om onze vaste klanten niet te verliezen. Dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik eens gaan polsen of die oude autogarage in de Burgemeester Daneelstraat niet te koop was”, knipoogt Benne. “Dat bleek na wat onderhandelen het geval te zijn!”

Bankjes buiten

“We hebben een deel van het pand afgebroken en de rest met veel hulp van familie en vrienden gerenoveerd. Hen kunnen we niet genoeg bedanken. We hebben de industriële uitstraling van het originele pand behouden. Op het gelijkvloers vind je onze zaak en de verdiepingen daarboven vormen onze nieuwe thuis”, aldus Benne.

“Het vertrouwde concept van Benne’s Broodjes blijft hetzelfde: alles vers. De eieren pellen we zelf, de wortels worden ter plaatse geraspt en kaas kopen we in bollen”, aldus Josephine. “Wel nieuw zijn de toog waar je staand kan eten en de bankjes buiten waar je in het zonnetje van je broodje kan genieten. Op termijn willen we ook verse koffie, meer warme broodjes en een uitgebreider vegetarisch en veganistisch aanbod op het menu zetten.”

“Maar eerst hier onze draai vinden. Het waren een paar heftige maanden, maar we zijn helemaal klaar om er weer in te vliegen. Er liepen al heel wat bestellingen binnen van vaste klanten en dat doet echt deugt”, besluit het enthousiaste duo.

(AN)