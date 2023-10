Benedict Café opent de deuren in de Langestraat in Brugge

In de Langestraat 119 opent morgen vrijdag Benedict Café de deuren. In de nieuwe zaak, uitgebaat door Dylan Vanhessche en Amber Desmedt, kun je terecht voor ontbijt, lunch en aperitief met fijne hapjes. “We zijn dolenthousiast om hier te kunnen starten in de mooiste horecastraat van Brugge”, klinkt het.

In het horecapand naast de Spaanse tapasbar Sol y Sombra, waar eerder onder meer restaurant Jong Gerecht huisde, is vrijdag Benedict Café van start gegaan. Uitbaters Dylan Vanhessche en Amber Desmedt, beiden 27, hebben het pand dat ze zelf hebben aangekocht en waar ze ook in wonen grondig gerenoveerd en heringericht naar hun wens.

“Ik heb de hotelschool Spermalie doorlopen en heb stage gedaan en gewerkt in Nice en California om mijn Frans en Engels bij te spijkeren. En ik heb ook de opleiding ‘international bartender’ gevolgd in Amsterdam. Daarna heb ik in een aantal mooie zaken in Knokke gewerkt en tot voor kort was ik ontbijtverantwoordelijke bij boetiekhotel Sablon hier in Brugge”, stelt Amber zichzelf voor.

Avondopleiding

Dylan heeft een toch wat andere achtergrond. Hij is de zoon van de uitbaters van bakkerij Rik in de Stationsstraat in Sijsele en heeft daar, na zijn bakkersopleiding aan Ter Groene Poorte, ook zo’n tien jaar gewerkt. “We zijn beiden kinderen van zelfstandigen en het kriebelde al een tijd om ook een eigen zaak te starten”, vertelt Dylan. “Amber had minder interesse in de bakkerijsector. Zij heeft het meer voor de horeca en ik ben haar gevolgd. (lacht) Intussen heb ik zelf ook een avondopleiding kok/restaurateur gevolgd bij Syntra West.”

Dylan en Amber kiezen bewust voor een dagzaak – geopend van 8 uur tot 18 uur – om nog iets van een sociaal leven te behouden. “We serveren verschillende ontbijtformules – tot aan de middag – en ook ontbijtspecialiteiten zoals ‘eggs benedict’. Daar komt de naam van onze zaak trouwens vandaan”, zegt Amber. “Voor later op de dag zijn er ook lunchgerechten, zoals sandwiches en salades, en hapjes voor bij het aperitief. Ja, we zijn dolenthousiast om hier van start te gaan in de mooiste horecastraat van Brugge.”