Bellegemse frituur Ter Katte zet kermiskraam aan haar deur

Vanaf 20 oktober is er voor drie dagen een kermiskraam te bespeuren aan de frituurbarak van Sebastian Verscheure (32) en Shanna Avet (28) in de Doornikserijksweg in Bellegem. Frituur Ter Katte werkt daarvoor samen met de uitbaters van het kermiskraam Amusements, die tevens een van hun trouwste klanten zijn.

Sinds juni 2023 zijn Shanna en Sebastian aan het werk in frituur Ter Katte. De liefde voor frituren werd doorgegeven via Shanna’s ouders. “Ze hadden een frituur in Avelgem en die hebben wij even overgenomen tot we hier aan het werk konden”, vertelt Shanna.

Haar partner Sebastian had niet veel te kiezen in het proces. “Het was van moeten. Al doende ben ik ook in de sector gerold door Shanna, maar ik moet zeggen dat ik me hier wel op mijn plaats voel. Ik geniet van het vele sociale contact dat bij deze job komt kijken”, aldus Sebastian.

Van de verhuis heeft het koppel absoluut geen spijt. “We hebben meer dan voldoende werk hier met ons twee. Het is een ideale locatie”, zegt Sebastian. Opmerkelijk is dat sommige klanten het niet erg vinden om enkele kilometers extra af te leggen. “De uitbaters van het kermiskraam, Vincenzo en Caroline Dekeyser zijn trouwe klanten. Ook al zijn we verhuisd naar Bellegem, ze blijven bij ons langskomen voor frietjes”, lacht Shanna. Dat zette het hen aan tot nadenken. “Het kermisseizoen is ondertussen voorbij, maar gezinnen kunnen dat altijd wel appreciëren. We willen zien of het aanslaat, zo niet dan is er ook niets mee verloren”, sluit Sebastian af.

Eendjes vissen

Het kermiskraam brengt de oude klassiekers mee. Liefhebbers kunnen eendjes vissen of een blikken toren omverwerpen. Wie tijdens het weekend een bestelling plaatst van minstens 20 euro in frituur Ter Katte wint een bonnetje voor extra eendjes of meer gooikansen. (Siel Vandorpe)